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娛樂 最新消息

17年好友變螢幕情侶！廖奕琁吻大久保麻梨子「獸性超強」老公吃飛醋

廖奕琁（右）與大久保麻梨子在《靈魂約定》中上演女女戀。（記者潘少棠攝）廖奕琁（右）與大久保麻梨子在《靈魂約定》中上演女女戀。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕廖奕琁與大久保麻梨子在三立BL劇《靈魂約定》中上演GL女女戀，今（26日）出席首映記者會，兩人相識17年，廖奕琁主動邀請大久保麻梨子參與演出，還直白說：「會有親熱戲喔！」大久保麻梨子了解劇情後，立刻一口答應演出。

廖奕琁（右）與大久保麻梨子相識17年，廖奕琁主動邀請對方參與演出。（記者潘少棠攝）廖奕琁（右）與大久保麻梨子相識17年，廖奕琁主動邀請對方參與演出。（記者潘少棠攝）

廖奕琁表示，兩人認識多年，卻從未在戲劇上合作，笑稱當初打電話邀約大久保麻梨子演情侶時，還特別強調：「是演情侶喔，會有啾啾那種的！」坦言一開始還擔心兩人感情太好，拍攝親密戲會笑場。

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廖奕琁的老公瘋狂吃飛醋。（記者潘少棠攝）廖奕琁的老公瘋狂吃飛醋。（記者潘少棠攝）

雙姝在劇中有一場撞球檯上的吻戲，同場演出的洪暐忍不住誇讚：「兩位姐姐真的『獸性超強』！」這段情感戲甚至引來廖奕琁老公吃飛醋；而大久保麻梨子的老公則是興致勃勃地期待播出。她笑說老公全程陪拍，而且站的都是搖滾區，「他超愛拍現場的小男生們，還會私下問我：『你們有床戲嗎？』」語氣中充滿調侃與默契，為拍攝現場增添不少趣味。

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大久保麻梨子的老公全程陪拍，而且站的都是搖滾區。（記者潘少棠攝）大久保麻梨子的老公全程陪拍，而且站的都是搖滾區。（記者潘少棠攝）

《靈魂約定》6／27起每週五晚上8點在VBL Series Youtube首播，八大劇樂部同步，三立都會台6/29周日晚11點播出。

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