香港偶像來台拍戲爆「爺孫戀」 親到急喊停：嘴皮被磨掉

（左起）大久保麻梨子、廖奕琁、邱勝揚、范麒智 Kenji、王智騫 Martin、李定、洪暐。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕范麒智、王智騫、李定、洪暐、邱勝揚、廖奕琁、大久保麻梨子今（26日）出席三立BL劇《靈魂約定》首映記者會，王智騫劇中過世後靈魂意外附身於孫子的身體，被迫重返校園生活，意外接近孫子暗戀多年的對象范麒智，談起另類「爺孫戀」，兩人有不少吻戲，王智騫爆料范麒智的嘴唇太乾，拍吻戲一直被磨到，還吃到對方的嘴皮，王智騫笑說，有次導演看不下去喊卡，直喊：「那麼乾嗎？」范麒智趕緊解釋是天氣太冷了。

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（右起）范麒智Kenji、王智騫Martin。（記者潘少棠攝）

范麒智的外型神似曹佑寧，看了照片直喊；「我的髮型跟他真的滿像的，側面真的好像。」他為戲獻出螢幕初吻，事前相當緊張，揪媽媽一起看BL劇，所以當媽媽看到他拍吻戲時並沒有太大衝擊，甚至還會給建議，他笑說：「我媽還會擔心我不夠主動，特別提醒我要有『床戲時的霸氣』。」

（右起）范麒智Kenji、王智騫Martin、李定、洪暐。（記者潘少棠攝）

飾演老靈魂的王智騫則在吻戲上表現得相當自然，他開玩笑吐槽：「范麒智的嘴唇太乾了，拍親熱戲的時候，他親很快、親很急，我就要用手按著他的肩，喊他不要那麼狂、不要那麼急，慢慢來，細節才會出來。」他給自己的吻戲打6分，「我因為角色的關係，不能太主動，畢竟是阿公的靈魂，比較守舊的思想，算是爺孫戀的一種。」范麒智打趣說：「我比較重口味，喜歡爺爺。」范麒智笑回：「沒有，你是真愛。」

（右起）李定、洪暐（記者潘少棠攝）

「原子少年」的李定、洪暐、邱勝揚也都有吻戲，李定劇中與洪暐演CP，他笑說：「洪暐嘴唇比我想像中的還要軟，很好親。」兩人現場上演撞球桌上的男男吻，引起眾人尖叫。王智騫則在一旁補充笑說：「邱勝揚真的很會親。」他戲裡有不少裸露鏡頭，體態被大家公認是「胸肌最大、最適合當抱枕」的演員。他透露，為了保持體態，幾乎每隔一天就會健身三小時，「之前拍過一部游泳戲，那時候大家都很拚，之後就習慣這樣維持。」

《靈魂約定》6月27日起每週五晚上8點在VBL Series YouTube首播，八大劇樂部同步，三立都會台6月29日週日晚11點播出。

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