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吳姍儒遭質疑整完下巴才出道 不忍發聲：真的不知道該如何是好

吳姍儒從出道就遭懷疑下巴動過刀，甚至被輿論影響到不知所措。（翻攝自IG）吳姍儒從出道就遭懷疑下巴動過刀，甚至被輿論影響到不知所措。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Sandy」吳姍儒出道多年，因身為知名主持人吳宗憲的女兒，所以從主持到家庭生活始終備受關注。近期在節目《小姐不熙娣》中，她難得談起過去被質疑整形的經歷，坦言剛出道時因身形消瘦，下巴線條較為明顯，曾一度被網友懷疑「下巴絕對動過刀才出道」。

針對此事，Sandy表示當時無法釋懷，「自己真的不知道該如何是好。」那段時間感受到的壓力不小，但隨著時間過去，外界對她的質疑逐漸平息。她在節目中笑說，自己產後身形有變，甚至因變胖出現了雙下巴，同時，也發現女兒遺傳了她相似的下巴，成為她沒有動刀的間接「證據」，讓謠言不攻自破。

吳姍儒在節目《小姐不熙娣》上分享自己曾經被誤會。（翻攝自YouTube）吳姍儒在節目《小姐不熙娣》上分享自己曾經被誤會。（翻攝自YouTube）

吳姍儒透露因為現在變胖，然後雙下巴也跑出來，再加上女兒的下巴有遺傳到她，所以謠言不攻自破。（翻攝自YouTube）吳姍儒透露因為現在變胖，然後雙下巴也跑出來，再加上女兒的下巴有遺傳到她，所以謠言不攻自破。（翻攝自YouTube）

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身為兩個孩子的母親，Sandy現階段將重心放在家庭與工作之間的平衡上。即便剛升格為二寶媽，她仍持續活躍於節目錄影與公開活動，產後甚至未急於恢復體態，就接下了代班主持的工作。她分享，選擇不急於減重，是希望鼓勵更多女性欣賞自己的身體變化，不該被外在審美的標準綁住，「只要健康，就會是最美的狀態。」

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