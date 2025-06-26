（影）楊皓如人生斷捨離 台澳兩地跑還要擔心錢

資深媒體人楊皓如孩子取得澳洲學生簽證，她未來也要開始當空中飛人。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深媒體人楊皓如近日在社群平台透露，家中兩個孩子已經獲得澳洲學生簽證，今年底起將在澳洲展開新生活，而身為母親的她則要化身「空中飛人」，未來會台灣、澳洲兩地跑。想到要與孩子短暫分離，楊皓如心裡五味雜陳，在社群發布的影片裡還不忍落淚。今（26）她更在社群上發文，大嘆太多地方在打仗，外匯變得很麻煩。

楊皓如談到孩子要到澳洲讀書，內心感到不捨。（翻攝自IG）

因為兒女準備到澳洲念書，楊皓如除了要當空中飛人，也還要關心國際外匯問題。她今天呼籲「有國際外匯往來的用戶注意」並表示：太多地方有戰爭，近日台灣各家銀行都收到一份防洗錢名單，很多國際大企業都包含在其中，且從這些地方出來的外匯都要送總部審核。

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近日開始收拾東西並結束家中清潔服務的楊皓如形容自己的心情就像「慢慢開始斷捨離台灣的一切」，她的兒子將從九年級開始留學生活，女兒則升讀當地五年級，未來孩子的父親持有監護人簽證陪同照顧。

楊皓如也與其他家長分享自己孩子獲得澳洲留學簽證經驗談。（翻攝自IG）

楊皓如在影片中說，簽證下來的時候心裡應該要期待，不過卻有充滿難以言喻的感傷。她說：「我們希望給孩子不同的選擇和機會，但同時也珍惜與孩子相處的時光。這是對未來和生活掌控的抉擇，讓人不免感到矛盾」。

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楊皓如已經開始「斷捨離台灣的一切」，她透露將在暑假7、8月安排出門旅遊，9月準備裝箱打包，結束家中長期合作的清潔服務。

楊皓如在現實動態表示慢慢開始斷捨離台灣的一切。（翻攝自IG）

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