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蘇心甯遭鄰居檢舉「尿聲像瀑布」 逼到不敢喝水無奈搬家

「Lala」蘇心甯租屋遇到惡鄰居。（翻攝自IG）「Lala」蘇心甯租屋遇到惡鄰居。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國光女神「Lala」蘇心甯以凍齡外貌與勵志人生吸粉無數，近日登上節目分享租屋甘苦談，自曝曾經遇到一個鄰居對聲音超敏感，抱怨她「尿聲像瀑布」，讓她不敢在睡前喝水，長期的壓力下最終選擇搬家。

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Lala近日登上《11點熱吵店》分享租屋經驗，她透露，曾遇到一位讓自己壓力很大的鄰居，當時剛搬進去，房東就提醒，樓下的鄰居很淺眠，希望她在家要穿拖鞋，由於Lala也是淺眠的人，能夠理解對方的痛苦，於是每天都穿拖鞋。

鄰居抱怨Lala尿聲像瀑布。（翻攝自YT）鄰居抱怨Lala尿聲像瀑布。（翻攝自YT）

豈料，Lala入住不久後，每天凌晨都會接到該鄰居的電話，抱怨她尿聲像是瀑布，還建議買尿壺才不會影響樓下，此言讓她聽了超傻眼，「什麼年代還尿壺？我還不知道尿壺長什麼樣子」，並直接拒絕對方，直言這是生理需求。

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然而，鄰居夫妻仍不放過Lala，開始在社區群組檢舉她，最誇張的是，就連她回高雄顧小孩，人不在家時，鄰居還誣衊她半夜在捶牆壁，讓她無奈反擊，「那我要傳定位給你嗎？」

種種行徑，逼得Lala不敢在睡前喝水，最終在長期壓力下選擇搬家離開，所幸房東很友善，退還租金和押金讓她去租其他地方。

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