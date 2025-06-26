藝人林彥君「車神」老公遭控侵占 一審結果出爐

藝人「151」林彥君（右）與越野車國手江勝山是姐弟戀修成正果。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「151」林彥君與越野車國手江勝山結婚約3年，兩人透過試管成功誕下1子，沒想到去年他的「車神」老公江勝山竟傳出涉嫌侵占遭起訴，今（26）一審結果出爐，被判無罪，仍可上訴。

林彥君的老公江勝山曾於2018年代表台灣參加雅加達亞運自由車項目，在下坡賽贏得銀牌。（翻攝自臉書）

相關新聞：國分太一醜聞連環爆 遭傳霸凌電視台新人

請繼續往下閱讀...

林彥君的老公江勝山曾於2018年代表台灣參加雅加達亞運自由車項目，在下坡賽贏得銀牌，從此獲得「車神一哥」美譽。2020年江勝山遭指控擔任選手教練期間，涉嫌侵占3筆贊助款共計6萬5千元，桃園地檢署複訊後依侵占罪嫌起訴；桃園地院審理時，法官認為除告訴人單一指述外，別無積極證據足認被告確實未將告訴人匯款項用於社團活動相關支出，公訴意旨尚屬不能認定，諭知江勝山無罪，本案仍可上訴。

「151」林彥君（左起）透過試管方式擔下兒子，圖右為江勝山。（翻攝自臉書）

江勝山為前桃園市自由車體育會主委，亦是台灣頂尖自由車界下坡賽好手，他與林彥君是姐弟戀，相差11歲。兩人於2022年結婚，並育有1子。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法