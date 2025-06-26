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羨慕啦!慶BTS退伍回歸 傳HYBE犒賞員工數百萬韓幣股票

BTS防彈少年團全員退伍，將迎來黃金七人新篇章。（翻攝自網路）BTS防彈少年團全員退伍，將迎來黃金七人新篇章。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天團BTS防彈少年團所有成員正式退伍，K-pop巨頭HYBE正式進入備戰狀態，準備迎接 BTS的全面回歸。據韓國媒體報導，為了慶祝這一重要時刻，HYBE已於6月25日透過內部員工網絡，正式宣布將向所有國內外子公司員工發放限制性股票單位（RSU）作為獎勵，HYBE向發放特別福利，引發業界廣泛關注。

根據報導HYBE公司的每位員工將獲贈20個RSU，價值依HYBE近期收盤價310,500韓元計算，這筆獎勵約合每人621萬韓元（約新台幣14.5萬元）。

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傳HYBE方面表示，此舉是為了提振全體員工的士氣，感謝他們在BTS成員服役期間的辛勤工作與奉獻，並為迎接BTS全面展開團體活動做好準備。這項獎勵不僅是對員工過去貢獻的肯定，更是對未來共同努力的激勵。

儘管BTS所有成員已退伍，但完整合體活動仍需時間準備。根據韓國媒體《The Korea Herald》的報導，有消息指出 BTS可能將目標定在2026年3月實現全面的七人合體回歸。在此之前，成員們仍有時間調整狀態，並陸續展開個人活動，例如 Jin 在退伍後已立即參與了慶祝活動，並將於6月28~29日在高陽舉辦個人粉絲演唱會。

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