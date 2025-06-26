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娛樂 最新消息

大霈減塑日常超驚人！整個夏天沒吹冷氣 陽台養近300條蚯蚓

〔記者侯家瑜／台北報導〕大霈（李霈瑜）今出席全球合製影視計畫記者會，分享她為響應減塑、減碳，今年夏天至今未開冷氣睡覺，只靠電風扇度日，「一開始會熱醒睡不著，現在習慣了。」她透露自己體質不耐冷氣，就算為了家中貓狗短暫開冷氣，也會設定定時，並用背心短褲入睡，自然降溫。

國際兒童影展全球合製收發記者會影展代言人大霈。（公視提供）國際兒童影展全球合製收發記者會影展代言人大霈。（公視提供）

大霈私下也致力於推廣蔬食生活，除了減少肉類攝取，更與好友吳汶芳共同成立「無肉市集」，她表示：「我們雖然是雜食性動物，但以蔬食為核心，不浪費、互相尊重對方選擇。」她鼓勵大家即使不能全素，也可從減少攝取開始，身體和地球都會感謝。

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不只如此，大霈還養起了蚯蚓、烏龜實踐環保理念，她笑說：「我養了大概200到300條蚯蚓，繁殖很快，已經當阿嬤、阿祖好多次了。」甚至因為與朋友都想養蚯蚓，兩人還互稱「親家」。她也呼籲大家多利用黑水虻、微生物等方式分解有機廢棄物，減少垃圾焚化，為環境盡一份力。至於烏龜，則是她某次拜土地公時在河堤邊撿到的，大小僅十元硬幣，便幫牠取名「福德」，陪伴她一起環保過生活。

身為減塑永續愛地球金獎女星的大霈，表示：「現今社會物質富饒、加上父母忙碌，很多價值觀好像欠缺了傳承跟分享的機會。關於很多世界上的議題身為中層世代的我（們）更需要多多推廣。」她也感嘆：「關於環境議題，你我每天共同以體感承擔著熱浪跟寒冬，如果能夠在日常生活中實現『不浪費』並且走出去看看世界、踏踏浪，認識地球之後才會有可能更愛護它。」

國際兒童影展全球合製收發記者會影展代言人大霈。（公視提供）國際兒童影展全球合製收發記者會影展代言人大霈。（公視提供）

大霈特別分享對於環境教育動畫短片《奇蹟花園》深有感觸：「本片探討惜食的良善教育、同時看見了世界的美也有暗黑的大自然反撲，看的過程身為大人的我都感到緊張跟壓力，在慶幸著這只是動畫作品的同時，我們其實都在現實生活共同經歷著。兒童國際影展的參展作品孩子要看，大人更要看！一起身體力行！」

大霈提到自己從小的家庭教育最重要的價值觀之一是「國際觀」，因此小時候移民到紐西蘭生活，大學也努力爭取交換學生。她表示現在的資訊也因為網路世界的關係變得非常開放又快速，使用網路工具是非常重要的，「這次國際兒童影展新增有線上的內容真的很棒，希望大家都能夠共襄盛舉！」

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