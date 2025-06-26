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幼幼台嗨跳《大展鴻圖》！網搖頭：抖音一響，父母白養

歌手攬佬陸續以《八方來財》、《大展鴻圖》等歌曲爆紅。（翻攝自微博）歌手攬佬陸續以《八方來財》、《大展鴻圖》等歌曲爆紅。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國廣東饒舌歌手「攬佬SKAI ISYOURGOD」近來陸續以《八方來財》、《大展鴻圖》等歌曲爆紅，還成為抖音裡人人都在跳的洗腦歌，今（26）日東森幼幼台突然曬出一群哥哥姐姐大跳《大展鴻圖》的影片，還請來鍾欣凌、郭彥均一起跳，令家長及教育界感到不妥。

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東森幼幼台26日曬出哥哥姐姐跳《大展鴻圖》的影片，特別請來藝人鍾欣凌、郭彥均共舞。（翻攝自IG）東森幼幼台26日曬出哥哥姐姐跳《大展鴻圖》的影片，特別請來藝人鍾欣凌、郭彥均共舞。（翻攝自IG）

東森幼幼台26日在社群曬出哥哥姐姐跳《大展鴻圖》的影片，特別請來藝人鍾欣凌、郭彥均共舞，此舉在家長及教育界掀起爭議，網友一面倒湧入批評，「抖音一響，父母白養」、「這是認真的嗎，我不希望你們殘害台灣小孩」。

東森幼幼台跟上潮流大跳《大展鴻圖》，令家長及教育界深感不妥。（翻攝自IG）東森幼幼台跟上潮流大跳《大展鴻圖》，令家長及教育界深感不妥。（翻攝自IG）

有位自稱是國小教師的女網友也留下長篇留言，她表示目前校園內已出現不少中國用語，甚至出現簡體字。看到這種影片，女老師直搖頭「除了家長、學校努力推廣台灣自有的文化之外，媒體也需共同推進」，喊話要幼幼台保持初衷，不要被抖音文化影響。

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