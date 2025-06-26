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賈永婕慈善協會募百萬曝心聲 女兒錄取常春藤名校揭「超狂學歷」

〔記者林欣穎／台北報導〕賈永婕2022年成立「永婕美少女慈善協會」，最初是募集疫情使用的呼吸器，近年她則開始致力於偏鄉兒少心靈照護計畫。今（26）日賈永婕出席慈善協會成果發表會，分享大女兒安安8月要去念美國長春藤名校賓州大學攻讀碩士。

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賈永婕女兒安安（左）錄取名校碩士。（翻攝自臉書）賈永婕女兒安安（左）錄取名校碩士。（翻攝自臉書）

賈永婕今年3月曾透露女兒安安錄取哥倫比亞大學（Columbia University）也通過賓州大學（University of Pennsylvania）碩士班審核，最後決定要去賓州大學就讀非營利組織領導科系，提到這是安安自己的決定。

賈永婕說安安一直以來就熱心公益，安安未來是否接班公益事業？賈永婕說還不知道，「念這個東西對她而言，是她一路以來很愛的事情，從事社工、志工之類，我還不知道有這個科系，她選了才知道。」母女倆還未談論過未來規劃，但也因此沒有設限，目前安安也在紐約參加非營利組織，為孩子規劃課程。

賈永婕成立慈善協會已3年。（記者林欣穎攝）賈永婕成立慈善協會已3年。（記者林欣穎攝）

賈永婕的協會近年也致力服務偏鄉兒少，她也盼望協會能持續下去，「不可能今年給孩子資源，明年就不見了，（計畫）需要長久支持陪伴，每一年都要告訴自己要堅持下去。」

至於這3年來最難的部分，賈永婕提到心靈照護計畫相比送物資是屬於無情的計畫，她也點出偏鄉有時缺的不適物資，而是缺教育與陪伴孩子的能力，除了跟小孩上課，也有跟家長上課。

今年偏鄉心靈照護計畫總共募款約434萬元，服務1082人次，664.5小時，服務量為去年的1.56倍，並從花東延伸至高屏地區，走遍15所國中、國小，賈永婕表示：「孩子跟大人不一樣，孩子在成長的過程中心裡受苦，卻說不出口，或是不知道怎麼表達，當然更不知道該怎麼解決跟處理這些情緒。透過大家的支持，能讓我們團隊更有力量來接住這些孩子，讓孩子成長過程中知道如何面對處理負面情緒，減少未來發生憾事的風險。」

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