ROSÉ魔咒發威！5對明星情侶全分手 凱蒂佩芮10年戀玩完

凱蒂佩芮（左）、奧蘭多布魯傳出已經分手。（路透社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與英國男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）傳出10年情玩完，網友也笑說凱蒂佩芮中了「ROSÉ魔咒」，因為傳說跟BLACKPINK ROSÉ合照過的女星，許多最後都分手收場。

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根據《usmagazine》報導，凱蒂佩芮與奧蘭多布魯在交往將近10年後分手，不過兩人是和平分開，雙方並沒有吵架，「凱蒂當然很難過，不過她很慶幸不用再經歷第二次離婚，因為那是她人生最糟糕的時期。」凱蒂佩芮曾與羅素布蘭德在2010年結婚，2年後就離婚。

報導引述知情人士說法，稱兩人的關係已經緊張好幾個月，從凱蒂佩芮進行巡演開始，兩人就已經分居。另一人則說，他們之間確實出現了問題，且持續了一段時間，周圍的人都知道，「凱蒂一直忙於工作，使得兩人關係變得緊張，（雖然已經訂婚6年），不過他們從來沒有訂好結婚的日期或者是有什麼規劃，讓奧蘭多受夠了。」

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凱蒂佩芮曾與ROSÉ合影。（翻攝自IG）

有趣的是，網傳只要跟BLACKPINK ROSÉ合照過的女星就會分手，《poptales》整理出除了凱蒂佩芮之外，還有泰勒斯、喬歐文以及坎達兒珍娜、德文布克，還有莎賓娜卡本特、尚恩曼德斯以及亞莉安娜、道爾頓戈梅茲等等。

X網友解釋ROSÉ魔咒，就是與她合照的人都會分手。（翻攝自X）

算一算「ROSÉ魔咒」至少拆散5對明星情侶，引發網友熱議，紛紛表示，「ROSÉ魔咒又來了」、「好萊塢最厲害的分手藝人」、「她還跟杜娃黎波合過照…」、「ROSÉ快點跟LISA合照」、「天啊現在好害怕看到ROSÉ」、「魔咒是真實存在的」。不過也有粉絲說，不要再開這個玩笑，一點也不好玩，狂且ROSÉ與那麼多人合過照，上述案例不過只是少數。

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