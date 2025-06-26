呂捷告小草 網紅陳沂發問： 挺藍綠是可恥的事嗎？

補教名師呂捷，不滿被造謠辱罵，於是對一名「鍵盤後的小草」提告。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕補教名師呂捷，不滿被造謠辱罵，於是對一名「鍵盤後的小草」提告；另外一名網友則留言「雖然老C很綠，但實在」。呂捷先前在社團發文，消遣自己「我告完那位造謠的小草之後，我成為了小草公敵」。今（26）網紅陳沂則在一旁大酸：「原來在呂捷老師心目中，被說『綠』是很丟臉的事啊？」

呂捷拿出提告小草的證據。（翻攝自臉書）

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先前呂捷在社群發文，表示自己告「造謠的小草」是人生第一次對陌生人提告。呂捷認為大家無冤無仇，只是政治立場不一樣，不需要把話講得很難聽也不要造謠。呂捷說：「最近所有人都被綠了一輪～ 綠暐瀚、綠揮文、綠智賢，當然綠捷也不在話下」他忍不住對小草說：「朋友，當你來鬧版的時候，也就是當下情緒失控想來噁心我一下而已。但用假帳號、鎖帳號，也只是說明你不想負責任。什麼叫做大人，就是為自己的行為負起責任。你的行為並不會為你支持的人或是信仰加分，相反的會讓人更反感。」

陳沂看呂捷告小草，趕緊跟上發文。（翻攝自臉書）

陳沂趁機也跟著發文，指呂捷提告小草，開庭時對方帶著老父在法庭外向呂捷道歉，心軟的呂捷變開了一個小草可負擔的賠償金額並要求對方發道歉文和解。呂捷發文後，有網友在底下留言「雖然老C很綠，但實在。」呂捷回擊：「我問過律師，這句『很綠』能不能提告，他說『可以』。」、「你以為我在跟你玩嗎？…已經移交給律師了」。陳沂大酸：原來在呂捷老師心目中，被說「綠」是很丟臉的事啊？

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陳沂還說：三斤老師說過多少次，告當然是能告，會不會成立而已。陳沂也不忘踩一下自己的宿敵鄭家純：「呂捷老師的律師，是不是只想賺他的錢啊？跟雞排妹（鄭家純）的律師一樣。」最後更發問：「這年頭挺藍挺綠都是什麼可恥的事嗎？」

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