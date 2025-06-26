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娛樂 音樂

恭喜！婁峻碩焦凡凡結婚半年「愛的結晶」真的來了

婁峻碩（右） 、焦凡凡合唱甜蜜情歌。（伊弗龐金有限公司／想不到音樂工作室提供）婁峻碩（右） 、焦凡凡合唱甜蜜情歌。（伊弗龐金有限公司／想不到音樂工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕婁峻碩與焦凡凡結婚半年，驚喜釋出首支夫妻合唱單曲《Make Sense》，記錄兩人交往九年的心路歷程，堪稱是兩人愛的結晶。

特別的是，這首歌由兩人聯手填詞，不只呈現戀愛與婚後的甜蜜日常，更如實寫下爭吵與低潮，MV更穿插婚禮Vlog片段，宛如浪漫紀錄片。

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婁峻碩坦言，首次寫男女對唱情歌一度卡關，直到婚禮影片完成才激發靈感，兩人甚至邊鬥嘴邊創作，焦凡凡笑說：「沒想到靈感一來就完成了！」

婁峻碩（左）、焦凡凡甜蜜曝光愛的結晶。（伊弗龐金有限公司／想不到音樂工作室提供）婁峻碩（左）、焦凡凡甜蜜曝光愛的結晶。（伊弗龐金有限公司／想不到音樂工作室提供）

首次在音樂上合作也引爆小摩擦，焦凡凡自爆：「我們所有吵架都是因為他太在意我對作品的反應。」就連開場對話「誰先唱」都真實，意外成了歌曲亮點。

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焦凡凡相隔多年推出新歌，感動表示：「喜歡甜蜜又抓耳的副歌以及像是對話的歌詞，成品比想像中更俏皮，也都加了彼此的風格進去，讓整首歌既能在衝突中帶有『婁凡感』，又能聽出彼此對對方沒輒的感覺。」老闆婁峻碩更霸氣宣布：「凡凡的歌手之路才剛開始，之後還有更多作品會推出。」

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