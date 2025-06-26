晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Albee特質廣受台男「超高評價」 網認：炎上中還是很迷戀

女星Albee近日捲入主持搭檔賀瓏與他已故前女友天殘之間的三角戀風波。（翻攝自IG）女星Albee近日捲入主持搭檔賀瓏與他已故前女友天殘之間的三角戀風波。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Albee」范乙霏近期遭捲入一場情感風波，成為網路上的輿論中心。近來，她被媒體拍攝到與主持搭檔賀瓏親密同遊日本，而遭懷疑介入了他與已故喜劇圈演員「天殘」翁芝瑩的感情當中。雖然外界現在對Albee的評價兩極，但在台灣男性眼中，她的吸引力仍難以抗拒。

然而在PTT八卦板上，一篇討論Albee「魅力值」的貼文掀起熱烈回應，許多網友坦言，「即使爭議纏身，我還是對她無法抗拒。」不少人表示，Albee自《我愛黑澀會》出道以來，外型一直走在甜美路線，不只主持功力有目共睹，整體氣質更是許多台男的夢中情人模板，甚至有不少同行都很欣賞她的魅力。

相關新聞：Albee捲感情爭議現身新節目！脫口「睡過」反引許效舜糾正

有網友評估她的外貌在台灣「PR值至少八成起跳」，更有人毫不猶豫給出「99分」的超高讚賞，留言區瞬間變成大型告白現場：「這年紀還能有這身材，太扯」、「聽她講話的聲音，我就投降了」。除了外型與甜美聲音的特質，也有粉絲補充：「她不是女神等級，但魅惑度滿點」、「反應快又有點小聰明，這種女生最危險」、「她兼具聰明跟漂亮」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中