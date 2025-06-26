Albee特質廣受台男「超高評價」 網認：炎上中還是很迷戀

女星Albee近日捲入主持搭檔賀瓏與他已故前女友天殘之間的三角戀風波。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Albee」范乙霏近期遭捲入一場情感風波，成為網路上的輿論中心。近來，她被媒體拍攝到與主持搭檔賀瓏親密同遊日本，而遭懷疑介入了他與已故喜劇圈演員「天殘」翁芝瑩的感情當中。雖然外界現在對Albee的評價兩極，但在台灣男性眼中，她的吸引力仍難以抗拒。

然而，在PTT八卦板上，一篇討論Albee「魅力值」的貼文掀起熱烈回應，許多網友坦言，「即使爭議纏身，我還是對她無法抗拒。」不少人表示，Albee自《我愛黑澀會》出道以來，外型一直走在甜美路線，不只主持功力有目共睹，整體氣質更是許多台男的夢中情人模板，甚至有不少同行都很欣賞她的魅力。

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有網友評估她的外貌在台灣「PR值至少八成起跳」，更有人毫不猶豫給出「99分」的超高讚賞，留言區瞬間變成大型告白現場：「這年紀還能有這身材，太扯」、「聽她講話的聲音，我就投降了」。除了外型與甜美聲音的特質，也有粉絲補充：「她不是女神等級，但魅惑度滿點」、「反應快又有點小聰明，這種女生最危險」、「她兼具聰明跟漂亮」。

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