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具俊曄傳金山買房？ 賈永婕鬆口：收小S一邀請揭動向

賈永婕出席慈善協會成果發表會。（記者林欣穎攝）賈永婕出席慈善協會成果發表會。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕賈永婕2022年成立「永婕美少女慈善協會」，最初是募集疫情使用的呼吸器，近年她則開始致力於偏鄉兒少心靈照護計畫。今（26）日賈永婕出席慈善協會成果發表會，被問及好友「小S」徐熙娣近況，賈永婕低調透露兩人都有保持聯繫，對方一直很努力，也透露女兒安安有夢到「大S」徐熙媛。

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小S痛失胞姊大S向節目告假半年，好友賈永婕提到一直來都有在聯繫，也說小S一直很努力在照顧自己及家人，狀態也有比之前好一些，也盼外界別給她壓力，「再給她一點時間，看她什麼時候會回到工作崗位上，我們都很期待。」至於之前傳出具俊曄打算在金寶山附近買房，賈永婕則說不清楚細節、沒聽說。

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而S媽日前多次發文思念大S，賈永婕感嘆，對於媽媽而言失去女兒是很嚴重的打擊，本來就不容易，也透露S媽身體應該還可以，並分享女兒安安曾夢過大S，對方跟安安說自己過得很好，也說女兒們還小的時候常去大S家玩，有著特殊的情感回憶。近期小S二女兒Lily將舉辦畫展，賈永婕透露小S有親自邀約，賈永婕到時候也會到場支持。

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