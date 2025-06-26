陳文茜癌症加劇！敗血急手術插導管「病榻現況曝光」

陳文茜昨下午因輕微敗血病緊急手術。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人陳文茜2024年癌症復發，確診罹患黑色素癌第4期，雖積極接受免疫治療，卻仍頻繁進出醫院，她近日鬆口最新病況，透露因「輕微敗血病」緊急動手術，由於右手加裝血管導管，因此手臂上滿是紗布、導管外露，她雖神情疲憊，仍不改一貫幽默喊話，「我衷愛的和平世界加油！」

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「今天又多了一個輕微敗血病，下午緊急手術，加裝右手緊急血管！」陳文茜昨（25日）釋出病榻照，可見她右手手臂上插著靜脈導管，紗布更滲出微微血漬，面對病魔多次來襲展現堅強意志，不僅逐一紀錄就診情況，對突如其來的新病況也是雲淡風輕，依舊不改幽默笑稱「手舉起來，喊：我衷愛的和平世界加油！」

陳文茜不改一貫幽默喊話，「我衷愛的和平世界加油！」（翻攝自臉書）

不僅如此，陳文茜甚至引用《蘇格拉底：做個善良的人 決定自己的命運》對自己喊話，「一個正義的人，無論陷入貧困、疾病、或不幸，這些最後都會成為對他有益的事。」她同時也強調「不是神決定了命運，而是你選擇了自己的命運！」一席話流露她看淡生死、積極抗癌的智慧與態度。

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陳文茜的發文引起網友們熱議與關心，紛紛留言給予鼓勵「除了心疼還是心疼」、「文茜姐是奮鬥不懈的典範」、「南無阿彌陀佛，祈願早日康復！」也有粉絲表示「上帝會護佑你完成使命」、「您是最敬佩的生命詮釋者。」即便深陷病痛，陳文茜仍用理性與文筆安慰他人，令人感佩她面對病痛的堅定與從容。

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