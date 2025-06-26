天殘閨蜜挨轟自私！她批「揭開私事」更像懲罰賀瓏 掀兩派論戰

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員賀瓏日前被爆熱戀女星Albee，由於剛與已故女友天殘分手，兩段感情距離過近，被質疑劈腿，對此，他公開對方遺書，試圖自清分手並非第三者介入，此舉讓天殘好友林妍霏看不下，發文揭露感情決裂原因，要賀瓏別再混淆視聽。然而，有網友認為，林妍霏曝光好友的私事，根本不是守護天殘，反而更像為了懲罰賀瓏。

賀瓏近日捲入劈腿疑雲。（翻攝自臉書）

一名網友在Dcard發文表示，看見林妍霏發文重捶賀瓏，讓她認為，林妍霏不是在守護天殘，重點反而是在懲罰賀瓏，「她（林）不是站在天殘的身邊，她是站在自己的情緒裡，把天殘推向輿論。」

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原PO指出，林妍霏揭開天殘最脆弱的心理狀態及最私密的身體經歷，把一個本該被溫柔收藏的悲劇，攤在大眾面前，成為控訴他人的素材，「那些話不是為了讓天殘安息，而是為了讓自己發洩。」

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原PO直言，如果真的尊重天殘，就該知道什麼該講、什麼該收，並坦言這些都是遑論，僅為單方面陳述，沒有人知道事情發生的來龍去脈，就站在上帝視角說三道四。

林妍霏（圖）揭「天殘私事」反擊賀瓏，掀起兩派論戰。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻引起熱議，不少網友表示認同原PO，「公開人家不想公開的東西的這兩個人都很自私」、「完全無法接受閨蜜爆料自己這種私事！根本二度傷害」、「公開這些反而是對天殘的傷害…」不過，也有不少人替林妍霏抱屈，「不太懂為啥要怪她欸，如果賀瓏沒有只想貼天殘不想公開的遺書來自保的話，妍霏也不會po文啊」、「別倒因為果！假如不是賀（瓏）拿出天殘最後的溫柔當擋箭牌，根本沒有人想提這些往事。」

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