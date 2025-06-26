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娛樂 日韓

國分太一醜聞連環爆 遭傳霸凌電視台新人

前TOKIO成員國分太一爆出多項違紀行為。（翻攝自X）前TOKIO成員國分太一爆出多項違紀行為。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前「國民男團」TOKIO成軍31年，卻被團內形象親切的前成員國分太一拖累，近日他爆出重大違紀行為，不但被老牌綜藝節目《鐵腕DASH》踢出主持群，同時也遭公司解雇，他本人宣布無限期停止演藝活動，更導致TOKIO解散。日前日媒爆出他強迫男性助導全裸跳河、錄節目時毆打助導，更傳出過去常欺負隊友松岡昌宏，行為令人震驚。

日媒爆料國分太一強迫新人助理導演全裸跳進河川。（翻攝自X）日媒爆料國分太一強迫新人助理導演全裸跳進河川。（翻攝自X）

國分太一過去形象良好，不料遭日媒踢爆是雙面人，表面上是好好先生，私下有多次性騷擾前科，包括向節目《鐵腕DASH》女性工作人員要露骨照，自己也發送猥褻照。

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根據日媒《週刊文春》報導，國分太一策畫《鐵腕DASH》團體合宿外景企劃時，「命令」節目新人助理導演全裸跳進河川，多名證人都做出相同陳述。這段宣稱是「例行活動」的片段並未在節目上播出，只能當作國分太一團隊私底下的「指導」。

受害助理主播認為國分太一這種行為跟霸凌沒兩樣。（翻攝自X）受害助理主播認為國分太一這種行為跟霸凌沒兩樣。（翻攝自X）

受害助理導演吐露心聲，認為這種行為跟體育社團內的學長學弟制、霸凌行為根本沒兩樣。剛開始，助理導演以為這是對新人的「儀式」，後來愈來愈誇張，自己不斷忍耐，最後竟被扒光所有衣服，一絲不掛的被扔進河裡，更冷到不斷顫抖。

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對照先前日本電視台在官方記者會上語帶保留的表示「多次違反倫理規範」，現在助理導演大膽說出自己的遭遇，國分太一根本就是侵害人格的霸凌行為。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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