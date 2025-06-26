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台南將軍吼第二天卡司曝光 偶像與樂團打造最熱情夏夜

台南夏日音樂節將軍吼演唱會人潮。（南市觀旅局提供）台南夏日音樂節將軍吼演唱會人潮。（南市觀旅局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕南台灣最受矚目的夏日盛事「2025台南夏日音樂節—將軍吼」將於7月19日至20日熱鬧登場。今年活動以「鯤鯓開吼」偶像之夜及「將軍燃炸」樂團之夜為主題，繼日前公布首日卡司後，第二天演出陣容也於今天正式亮相。南市觀旅局表示，這次將軍吼卡司堅強，歡迎全國的樂迷朋友一起來將軍漁港吹海風、聽音樂和賞煙火。

台南夏日音樂節，大支將首次參與將軍吼演出。（南市觀旅局提供）台南夏日音樂節，大支將首次參與將軍吼演出。（南市觀旅局提供）

南市觀旅局表示，第二日演出將由台派搖滾樂團美秀集團、金曲樂團麋先生、「台灣嘻哈界校長」大支領銜演出，另有公館青少年、張哲偉、布拉優揚‧久拉巴斯等多組實力派音樂人輪番上陣，預計再掀將軍漁港音樂熱潮。

金曲樂團麋先生。（南市觀旅局提供）金曲樂團麋先生。（南市觀旅局提供）

市長黃偉哲表示，「將軍吼」自上任以來規模年年升級，從一天擴大為兩天、加入煙火表演，去年兩日活動吸引9萬人次、五成來自外縣市，顯示活動已成為全國矚目的音樂品牌。

觀旅局長林國華指出，今年活動將結合海港音樂、美食與煙火，打造台南最熱情的夏夜場景。市府將與旅行業者合作推出套裝行程及住宿優惠，鼓勵民眾提早抵達，探索台南濱海風情、品嚐在地海味與欣賞夕陽美景。

相關新聞：2025台南將軍吼首日名單曝光 畢書盡等重磅卡司開吼

演出同時也將透過LINE TV、三立電視與 YouTube 頻道等平台同步直播，讓無法到場的觀眾也能感受現場熱力。大支表示，作為台南子弟首次登上「將軍吼」，將以快嘴炸場，用最熱血的態度，吼出對這片土地的深情。

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