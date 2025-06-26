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小亮哥一夜睹輸300萬！林姿佑替兒報課竟遭怒罵「妳就是虛榮」

〔記者邱奕欽／台北報導〕林姿佑與小亮哥結婚27年，育有2子一家四口幸福緊密，近日她作客節目《單身行不行》罕見談到夫妻理財觀不同導致的婚姻衝突，她透露曾讓老公掌管家中財務，沒想到小亮哥沉迷打牌，一度在一夜之間輸掉高達300萬元，讓夫妻關係陷入危機。所幸，林姿佑處變不驚，用私房錢幫夫償還賭債，意外讓小亮哥從此收手，婚姻也逐漸回歸正軌。

小亮哥一夜睹輸300萬！林姿佑替兒報課竟遭怒罵「妳就是虛榮」林姿佑（右）和小亮哥結婚27年。（翻攝自臉書）

林姿佑提到，夫妻結婚時就約定由她當全職媽媽、負責家庭內務，小亮哥則在外工作賺錢，收入全交由她打理，不過實際上錢為小亮哥賺的，她因此對支出的話語權不高，每當小亮哥要錢去應酬、打麻將，她多半都乖乖交出數萬元，也從未質疑對方；反觀她自己偶爾買衣服，卻會被老公追問「為什麼要花錢」。

不過，真正讓林姿佑感到心寒的是為孩子報名才藝課、體育課時，竟被小亮哥指責「我們小時候沒有這些，還不是就這樣子長大了，為什麼一定要學，妳就是很虛榮！」夫妻倆因此陷入冷戰誰也不讓步，一邊是堅持投資孩子未來的媽媽，一邊是覺得花錢無謂的爸爸，直到小亮哥打麻將一夜輸掉300萬，夫妻倆才意識到必須調整財務觀。

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面對這場鉅額賭債風波，林姿佑沒有崩潰更沒有責罵，只是冷靜地說「好，那等一下就去把它解決掉。」並果斷動用自己的私房錢還清200多萬債務。林姿佑的平靜反應讓小亮哥與身邊友人反而緊張，擔心她會爆發，沒想到這反成為他戒賭的轉捩點。最後，林姿佑則坦言與其看對方臉色花錢，不如自己出去賺，婚姻關係也因此獲得平衡與重生。

☆小賭雖怡情，大賭毀前程。☆

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