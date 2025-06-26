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天殘為愛墮胎遭賀瓏冷血無視 兩性專家轟：急於證明反越描越黑

賀瓏近日醜聞纏身，讓女友天殘墮胎後冷血無視。（組合圖，翻攝自IG）賀瓏近日醜聞纏身，讓女友天殘墮胎後冷血無視。（組合圖，翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇圈演員賀瓏近來風波纏身，不僅被媒體拍到與節目搭檔Albee在日本互動親密，也被爆出與已故前女友「天殘」翁芝瑩的情感糾葛。同時，賀瓏所屬公司薩泰爾娛樂無預警發文宣布解約，事後賀瓏也發文證實已終止合作，並把天殘生前貼文公布於眾，因此惹怒天殘好友林妍霏。

林妍霏氣憤發文為天殘發聲，「你載她（天殘）到婦產科，讓她一個人進去，因為你怕被拍到。手術後稱自己工作忙，所以在她最痛的時候讓她獨自承受。」同時還向賀瓏喊話：「天殘是我像家人一樣珍貴的朋友，請你不要再混淆視聽，讓逝者安息，謝謝。」此外，兩性專家欣西亞也針對此事在社群發聲，「他（賀瓏）越是急於證明，我就越覺得是越描越黑」，表達了她對天殘感到不值。

相關新聞：賀瓏公開遺書是否合法？4大法律爭議「衝擊倫理底線」

兩性專家欣西亞針對賀瓏與已故前女友天殘的情感糾葛發聲。（翻攝自FB）兩性專家欣西亞針對賀瓏與已故前女友天殘的情感糾葛發聲。（翻攝自FB）

欣西亞在貼文開頭就喊話所有女性，「妳可以失戀，但不能失去自己」，她心疼天殘連最後的文字都在維護著賀瓏，而男方為自保卻公開這些極為私密的言語，付出真心，卻不被珍惜。更直言：「一個真正愛妳的男人，絕對不會拿妳的身體去冒險，他會保護妳、會為妳著想，當他選擇不做防護，將風險全壓在妳身上，那根本不是愛。」

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