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娛樂 最新消息

「恆春熱」國際音樂祭8月墾丁登場 亞洲天王周湯豪打頭陣

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼4月台灣最大戶外音樂節「台灣祭」後，屏東縣政府再度推出全新型態音樂品牌「恆春熱」國際音樂祭，將於8月1日至8月3日在墾丁大灣遊憩區登場，今天（26日）釋出首波演出藝人，由亞洲天王周湯豪打頭陣，將帶來音浪襲捲國境之南；屏東縣政府表示，「恆春熱」還有日韓知名天團等國際藝人來襲，將陸續公布演出名單，絕對引爆熱潮。

恆春熱國際音樂祭亞洲天王周湯豪打頭陣。（屏東縣政府提供）恆春熱國際音樂祭亞洲天王周湯豪打頭陣。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，墾丁已是不可動搖的音樂聖地，從「台灣祭」吸引超過百萬人次朝聖就可以感受到，縣府希望能吸引更多人、甚至是海外樂迷，所以不同於「台灣祭」主打獨立音樂精神，「恆春熱」走的是國際最新流行音樂路線，與「台灣祭」形成二大墾丁音樂品牌。

「恆春熱」諧音為恆春ROCK，正符合活動英文SSR（South Sound Rock），而SSR在遊戲中代表角色或道具的最高稀有等级，更代表音樂祭活動為今年最大盛會。

今年是恆春建城150周年，過去大航海時代，恆春半島就是台灣最早接觸國際事務的地點，縣府也希望透過「恆春熱」國際音樂祭，邀請全球各地的知名藝人與台灣本土音樂人同台演出，打造跨越國界的音樂盛宴。

「恆春熱」國際音樂祭將有超過25組藝人與樂團3天共同匯演，而受到「台灣祭」活動成功創造熱潮與商機的影響，恆春當地商家與旅宿業者也非常期待，希望「恆春熱」再掀一波音浪經濟。

屏東縣政府今日公布第一波演出藝人，亞洲天王周湯豪將首次獻聲墾丁，立即在網路上引起關注與討論。周湯豪表示，近期正積極籌備全新音樂作品，儘管行程滿檔，仍特別抽空參與即將在墾丁盛大登場的音樂節，這是他首度在墾丁開唱，也是他期待已久的一場夏日盛會，自己已經準備好要與現場觀眾一同High翻南國夜晚。

恆春熱國際音樂祭8月墾丁登場。（屏東縣政府提供）恆春熱國際音樂祭8月墾丁登場。（屏東縣政府提供）

除了帶來精心準備的演出內容，周湯豪也希望透過這次在墾丁的舞台，開啟更多與台灣各地歌迷近距離互動的機會。他表示：「我一直很期待能參與更多台灣本地的大型戶外音樂祭，這次演出對我來說是一個新的開始。希望藉由這場表演，未來能有更多機會到不同城市、不同角落，與更多熱愛音樂的朋友見面、共鳴。」

傳播處表示，除了周湯豪外，更吸睛的還有來自日本、韓國、泰國、馬來西亞等頂尖藝人及樂團，將陸續曝光，演出陣容絕對會讓人尖叫。更多資訊可參閱官方活動網站：https://www.amazing-pingtung.com/ssr

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