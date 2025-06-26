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超諷刺！天殘去世隔2天...Albee發文喊「對這世界溫柔一點」

女星Albee近期深陷小三疑雲。（翻攝自IG）女星Albee近期深陷小三疑雲。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Albee近日爆出熱戀喜劇演員賀瓏，由於男方才剛與已故女友天殘分手，兩段感情距離過近，讓Albee深陷小三疑雲，儘管她發聲否認，風波仍持續延燒。有眼尖網友發現，Albee曾在4月19日、天殘過世隔2天，在IG發布一則貼文，內容提到「對待這個世界溫柔一點」等勵志語錄，如今看來格外諷刺。

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Albee曾在4月19日、天殘過世隔2天，在IG寫下勵志語錄，如今看來格外諷刺。（翻攝自IG）Albee曾在4月19日、天殘過世隔2天，在IG寫下勵志語錄，如今看來格外諷刺。（翻攝自IG）

天殘與賀瓏在4月6日分手，女方在當月17日離世，有網友發現，Albee在天殘過世2天後，也就是4月19日時在IG發布出遊美照，配文寫下「我們永遠無法真正了解他人的想法或痛苦，溫柔一點對待這個世界」，如今該則舊貼文也引來不少網友批評，「你們對待別人一點都不溫柔欸」、「溫柔？妳連吃甕窯雞都會生氣欸」。

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