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娛樂 最新消息

田馥甄恆春古城野地開唱 樂迷朝聖助平反墾丁旅遊形象

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕金曲歌后田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演本週末（6月28、29日）將在屏東恆春聯福磚窯登場，與恆春古城人文景觀交織，打造獨特「田式」音樂盛宴。屏東縣政府表示，主辦單位低調，僅請求協助場地環境整備並確保符合國定古蹟文化資產保存法規範。此場地先前因縣府舉辦南國生活節廣受好評，如今搖身一變成為文青新地標，吸引樂迷目光。田馥甄的到來不僅為恆春帶來人氣，更為墾丁塑造正面旅遊形象。

田馥甄。（資料照，記者潘少棠攝）田馥甄。（資料照，記者潘少棠攝）

這場巡演以自然為舞台，聯福磚窯的紅磚古韻與恆春古城相得益彰。主辦單位與縣府攜手，細心規劃交通與環境清潔，避免影響古蹟風貌，展現對在地文化的尊重。據悉，田馥甄團隊走遍台灣，嚴選台南鹽田、南投埔里、高雄衛武營等五地，恆春場因其歷史底蘊與自然風光脫穎而出。縣府表示，「古城聯福磚窯周邊近年成功轉型為藝文場域，田馥甄的演出讓更多人看見恆春的文化魅力。」

當地居民對田馥甄的到來充滿期待，認為這場演唱會對墾丁旅遊形象有顯著助益。過去一年，墾丁與恆春半島屢遭特定人士刻意抹黑，旅遊業飽受負面輿論衝擊。一位在地商家感動表示，「Hebe選擇恆春開唱，帶來大批樂迷朝聖，等於用行動為我們發聲！」據估計，兩場演出將吸引近四千名樂迷，帶動周邊住宿、餐飲熱潮，為低迷的墾丁旅遊市場注入活水，居民盼這股「田式熱潮」能扭轉外界刻板印象。

田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演將在屏東恆春聯福磚窯登場，場地整備中。（記者蔡宗憲攝）田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演將在屏東恆春聯福磚窯登場，場地整備中。（記者蔡宗憲攝）

田馥甄以音樂連結自然與人文，演唱會不僅是聽覺饗宴，更是對在地文化的致敬。居民笑說，「Hebe女神親臨，酸民總該閉嘴了吧！」從台南鹽田的夕陽到南投埔里的星空，田馥甄用歌聲為每一站留下難忘印記。恆春場預計融入在地元素，搭配古城夜色，營造獨特氛圍。

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