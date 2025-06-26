李多慧挑戰競技啦啦隊！楊繡惠軟躺男隊員懷裡

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃與楊繡惠主持民視、八大《綜藝新時代》，日前主持人來到新竹市香山區，準備帶領韓籍啦啦隊女神李多慧，共同發現台灣好玩、有趣的好所在，籃籃熱情與李多慧介紹阿翔是「哈啦波幾」而楊繡惠是「哈爾莫尼」，讓楊繡惠充滿困惑問道：「是什麼意思？」沒想到籃籃解釋後竟是「阿公」、「阿嬤」的意思，讓兩人哭笑不得，現場笑聲不斷。

楊繡惠（左二）看到青春洋溢小鮮肉直接撲入懷中。（民視提供）

為了讓身為啦啦隊的李多慧有更切實感受，眾人帶領李多慧前往中華大學拜訪台灣競技啦啦隊國手，一進入練習場，映入眼簾的是這些國手們在空中飛躍翻滾、一字馬，令主持人們驚訝連連、熱血沸騰。

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李多慧表示平常跳的是可愛舞風，這種競技型啦啦隊對她是全新挑戰，但當籃籃問到想不想嘗試，多慧竟躍躍欲試立刻說好！說到啦啦隊不得不提到三本柱，競技啦啦隊教練王柏達表示他們也有三本柱，更甚至是職籃首批男啦啦隊。

邀請第一柱戴宸鑫，展示自己可以一手撐一人的技能，讓李多慧看了直喊「好帥！」；第二柱楊皓鈞，表示自己技能更偏向體操型，展示了一段連續後空翻，這時楊繡惠詢問阿翔：「是不是也會後空翻？」沒想到阿翔竟現場展示，看的眾人驚喜連連！來到第三柱張宸瑋，教練表示：「他是我們的中華G-DRAGON」張宸瑋還帶來舞曲《Bang BangBang》讓李多慧忍不住熱舞，全場氣氛推至高潮。

李多慧（右前）挑戰競技啦啦隊，籃籃（後排左二）被拋上空，以及正在被抬起來的楊繡惠，還可看到阿翔（後排右二）也同樣飛上天。（民視提供）

教練提議眾人一同體驗競技啦啦隊，首先先由楊繡惠體驗上二樓，沒想到三本柱要將她托起時，楊繡惠竟直接軟躺在隊員身上，逗得現場哈哈大笑，籃籃調侃：「不要趁機跌倒，根本還沒上去啦!」下來時因為太害怕趁機「攬人入懷」，現場笑聲四起，籃籃直呼：「這樣太明顯了！」娛樂效果直接拉滿。

楊繡惠用著台語說著自己已經60歲，今天扛到她以後將一帆風順「金光搶搶滾，烏魚炒米粉」，途將一片光明燦爛！籃籃提議讓繡惠姐教李多慧說台語，沒想到成功上二樓的李多慧興奮喊著：「金光搶搶滾」，超可愛表現讓現場呼聲不斷。最後大家加入練習，阿翔與籃籃也挑戰高難度拋人特技，全員火力全開為300集精彩演出加碼，李多慧也將在節目中火辣熱舞，挑戰第一次競技啦啦隊。

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