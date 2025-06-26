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娛樂 最新消息

《機智》金大明回韓國「狂推薦台灣」 鄭敬淏認證：搞得我也想去了

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金大明熱愛台灣，透露曾在拍攝《機智醫生生活》的空檔偷偷跑來台灣度假，先前他來台拍攝節目，也引起熱烈討論。沒想到好友鄭敬淏最近受訪，分享金大明也與他分享了許多台灣的好吃好玩，讓他想要踏上寶島一踏究竟。

羅PD（左）、金大明一起深度遊台灣，引發討論。（翻攝自IG）羅PD（左）、金大明一起深度遊台灣，引發討論。（翻攝自IG）

由鄭敬淏、薛仁雅、車學沇 （VIXX成員N） 主演的韓劇《勞務師盧武鎮》，劇情描述一名因投資失利而破產的勞務律師，於鬼門關前走過一遭之後赫然能看得見幽靈，在逼不得已的情況下，與古靈精怪的小姨子和追求點閱數的影音創作者聯手，開始解決鬼魂們委託的工傷職災問題之歡樂奇幻故事。上週五播出的第七集斬獲全韓國5.6%的收視率（韓國尼爾森），登上同時段節目收視第一的寶座，本週即將迎來大結局，故事會如何收尾令觀眾相當好奇。

鄭敬淏、薛仁雅、車學沇（VIXX成員N）為宣傳《勞務師盧武鎮》受訪。（friDay影音提供）鄭敬淏、薛仁雅、車學沇（VIXX成員N）為宣傳《勞務師盧武鎮》受訪。（friDay影音提供）

鄭敬淏、薛仁雅、車學沇接受訪問，當被問到拍攝薛仁雅背著鄭敬淏在醫院奔跑的橋段時，鄭先幽默回答自己是被背的一方所以沒有特別準備什麼，接著透露其實薛當時也在拍攝挑戰鐵人三項賽事的實境節目，所以體力處於很完美的狀態，薛仁雅對此自豪地說：「因為身體條件很完美，連男生都能背起來，所以並沒有特別辛苦。」

對於「如果能看到鬼魂會想做什麼」，薛仁雅先認真回答：「我想看那些知名人士的採訪，像是在我還沒出生的時代曾經存在過的明星，或是藝術家，我想跟祂們聊天對話看看」，但鄭敬淏、車學沇卻都表示自己只會覺得可怕，讓她當場傻眼問：「只有我很奇怪嗎」。薛仁雅不僅在劇中是小辣椒般的存在，在戲外也比兩個大男生還man相當逗趣。

由於台灣在拍攝鬼神相關題材的影視作品時，都會特別小心以免有所冒犯，當被問到韓國是否也會做類似拜拜之類的儀式，薛仁雅透露：「我們會進行類似祭祀的『告祀』，祈禱能安全結束拍攝，這也算是韓國戲劇圈的習俗、文化」，接著主動問鄭敬淏、車學沇「有見過鬼嗎？」車學沇直言自己是很容易被鬼壓床的人，但是每次被鬼壓床，當時在拍的作品就會很順利，「這次《勞務師盧武鎮》開拍時以及拍攝中我都有遇過鬼壓床，所以我想作品應該會大紅吧」，說完自己也笑了出來，模樣相當可愛。

提到台灣，三人對寶島的印象也都不盡相同。薛仁雅、車學沇都曾因工作而到訪台灣並留下了深刻的印象，車學沇特別喜歡九份的夜景，認真向鄭敬淏說：「我去九份的時候心情非常好，可以在晚上一邊看夜景一邊散步，所以我推薦九份」，美食派的薛仁雅則大推港都：「我去過高雄，那裡的海鮮相當有名，不管吃什麼海鮮你應該都會滿意的。」

鄭敬淏透露，金大明真的非常喜歡台灣。（friDay影音提供）鄭敬淏透露，金大明真的非常喜歡台灣。（friDay影音提供）

至今尚未踏上寶島過的鄭敬淏則是早已聽說了很多，他回憶道：「我最喜歡的同輩演員金大明，他真的很喜歡台灣，他說台灣有一家相當知名的雞尾酒吧，我也想去喝喝看。」讓不喝酒的薛、車兩人只能強忍笑意配合搭話，場面相當爆笑。《勞務師盧武鎮》本週六、日於friDay影音揭曉大結局。

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