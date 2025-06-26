最正主播嫁豪門11年！吳依潔絕美近況曝光 「台大五姬」變氣質3寶媽

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台大五姬」之一的中天前主播吳依潔，昔日被封為「最正主播」，2014年嫁給台灣首富蔡衍明的哥哥蔡衍榮獨子、神旺集團小開蔡紹仁，育有2女1子專心當個低調的豪門媳婦。淡出螢光幕多年的吳依潔，近期罕見現身與前主播陳海茵、現任主播高毓璘同框，久違不見的她意外曝光了近況。

吳依潔卸下主播身分淡出螢光幕11年。（組合照，翻攝自臉書）

吳依潔近日罕見與高毓璘出現在陳海茵的社群中，她頂著招牌長直髮，纖細身形完全看不出已是3寶媽，主播們私下互動熱絡並大談媽媽們的共同心聲，陳海茵笑言「孩子考完期末考、準備放暑假了，媽媽們好開心～」更表示孩子放假就不用天天接送與陪寫功課，也能出國放鬆旅行，卻也不忘自嘲「到了八月可能就會吶喊：怎麼還不開學啦？」逗趣語氣讓不少媽媽粉絲產生共鳴。

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吳依潔（右起）近期罕見與現任主播高毓璘、前主播陳海茵同框。（翻攝自臉書）

吳依潔卸下光鮮亮麗的主播身分，成為人母、人妻之後，轉身夫家經營的旺台教育文化基金會擔任執行長，2023年底後便未再更新社群，直到本月15日終於曬出練豎琴的照片，讓不少粉絲驚喜直呼「仙氣依舊逼人！」、「這狀態完全不像3寶媽...」吳依潔坦言停更只是因為「懶惰」，並透露近來沉迷於練琴，「覺得練琴的過程是和自己的深度對話」，讓人感受到她婚後生活的優雅與深度。

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