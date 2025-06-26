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周鶴年捲明日花綺羅賣淫風波 爆聚會地點連高橋恭平也是常客

THE BOYZ周鶴年近期捲入明日花綺羅賣淫風波。（翻攝自IG）THE BOYZ周鶴年近期捲入明日花綺羅賣淫風波。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像男團THE BOYZ前成員周鶴年，近日被捲入與日本知名AV女優明日花綺羅的爭議事件，引發軒然大波。事發後周鶴年不僅遭所屬公司解除合約，還面臨高額賠償訴訟。目前他已對相關媒體提起訴訟，並三度公開否認涉及性交易。

事件延燒之際，韓媒《Dispatch》爆料更多細節，指周鶴年於5月30日凌晨與兩位日本友人在東京聚會，續攤至卡拉OK後，清晨時分進入私人包廂，明日花綺羅與三位女子隨後加入，眾人共度整晚狂歡。聚會結束後，周鶴年與明日花綺羅共乘計程車返回女方住處，親密行徑引發網友揣測。

《週刊文春》曝光周鶴年與明日花綺羅親密擁抱的畫面。（翻攝自X）《週刊文春》曝光周鶴年與明日花綺羅親密擁抱的畫面。（翻攝自X）

相關新聞：剛否認賣春！《文春》公開明日花綺羅周鶴年親密照 酒局內幕曝光

此外，日媒《週刊文春》也曝光兩人親密擁抱的畫面，雖圖片經過處理，但仍被眼尖網友火速鎖定地點，此地為東京六本木的「Xe大樓」。更驚人的是，該地似乎是日本明星聚會的熱門選項，先前「浪花男子」成員高橋恭平也曾被拍到頻繁出入該處，引起演藝界的高度關注。

日本人氣團體「浪花男子」的成員高橋恭平。（翻攝自IG）日本人氣團體「浪花男子」的成員高橋恭平。（翻攝自IG）

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