BLACKPINK無預警合體！4姝沙漠奔馳預告世巡：我們回來了

BLACKPINK的LISA（左起）、ROSÉ、JISOO、Jennie。（翻攝自YouTube）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女子天團「BLACKPINK」即將在今年回歸，日前宣布展開世界巡迴演唱會「DEADLINE」，在今天（26日）公開的預告中，4美現身沙漠、坐上敞篷車登場，預告將展開一段新的公路旅程。ROSÉ轉發該部影片，宣告「我們回來了」。

BLACKPINK的JISOO。（翻攝自YouTube）

預告中，ROSÉ化身西部牛仔，在電話亭撥出電話，似乎在召集姊妹們集合，接著Lisa、Jennie依序登場，最後迎接身穿粉紫色性感服裝的Jisoo上車，不過車開到一半卻故障，不得已只能在沙漠中攔車。

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BLACKPINK的Jennie。（翻攝自YouTube）

短短不到30秒的影片，故事性十足，令人期待將帶來什麼樣的巡迴演唱會。其所屬經紀公司YG表示：「這次預告片是在美國蘭開斯特（Lancaster）附近的沙漠以及好萊塢片場拍攝，與海外知名的導演合力完成。」不愧是世界級天團，連拍攝預告片也如此慎重。

BLACKPINK的LISA。（翻攝自YouTube）

BLACKPINK的ROSÉ。（翻攝自YouTube）

BLACKPINK坐上跑車，在沙漠中奔馳。（翻攝自YouTube）

BLACKPINK此次將在16個城市舉行31場演唱會，7月5日、6日從高陽綜合體育場開跑，10月18、19日則來到高雄世運主場館，她們也將在演唱會上公開時隔2年8個月的新歌，受到全球關注。

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