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娛樂 最新消息

國台辦終生追責！八炯宣布出發北京 預告若沒有這件事「表示被逮捕了」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅八炯日前遭國台辦批評是「宵小之輩」，強調將對其終生追責。然而，他昨（25日）突然在社群宣布，將從香港轉機出發至北京，甚至脫口說出，如果明天沒有出片代表自己被逮捕了，引起熱議。

八炯突宣布搭機前往北京。（資料照）八炯突宣布搭機前往北京。（資料照）

八炯昨天在Threads發文直呼「祖國母親我愛你」，聲稱要從香港轉機至北京，「雖然國台辦說要通緝我，但我台胞證辦好，他們說可以原諒我，只要我去一趟」。貼文一出，立刻引起討論，不少網友留言呼籲八炯，「不要去啊！！太冒險了」、「不要鬧欸，你才剛結婚欸」、「你在開什麼玩笑？你不能去北京吧？」但也有人認為他是在反串、偷臭「館長」陳之漢。

八炯在影片中模仿館長遭疑是反串。（翻攝自Threads）八炯在影片中模仿館長遭疑是反串。（翻攝自Threads）

八炯也曬出一段在機場拍攝的影片，表示如果後天沒有開播代表被消失了。然而，影片中提到，自己有個助理叫小雨（館長助理也叫小雨）會一起前往北京，還自稱過去大罵習近平還說要用他老婆，是談好了才敢過去中國，此言也被網友認為是在諷刺館長。

雖然八炯堅稱是去北京，但是最新影片一句，「你們看到這條影片的時候，我人應該在飛往歐洲的飛機上」，讓大家恍然大悟，推測他是要去海外催出更多僑胞的選票，並協助留學生回台投下罷免票。

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