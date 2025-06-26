Albee捲感情爭議現身新節目！脫口「睡過」反引許效舜糾正

〔記者林欣穎／台北報導〕公視《Talk Talk秀台語》迎來第二季，，即將在9月26日與大家見面，評審長許效舜這一回攜手首季的優秀選手，帶來網路版特別企劃《Talk Talk秀台語-全民練喙花》，除了一樣有專業台語顧問王秀容以外，第一季主持人浩子、吳姍儒也熱情參與。更找來王彩樺、張秀卿、阿翔、林俊逸、Albee等眾多大明星現身搞笑。

Albee（右）用破台語喊「報告」喊成「澎哥」。（翻攝自YT）

在首波預告中有不少亮點，包括日前爆出感情爭議的Albee用不流暢的台語大喊「報告，什麼是睡過」，將台語的「報告」念成「澎哥」，竟引來許效舜無奈回應「我不是澎哥」，瞬間讓全場大笑，另有王彩樺拚命刷牙直喊「我的牙齒白不白」、吳姍儒提爸爸吳宗憲竟自嘲「阮爸爸袂曉趁錢」，都讓人期待度瞬間拉滿。

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黃豪平（左起）、許效舜、劉宇珊主持台語台的網路節目。（公視台語台提供）

此次推出網路版特別企劃《Talk Talk秀台語-全民練喙花》，評審長許效舜表示很開心能讓《Talk Talk秀台語》來到台灣許多城市與每個熱愛台語及脫口秀的觀眾互動、玩遊戲，不只是要尋找第二季「練喙花」的高手，更希望能推廣台語的趣味與生活智慧，這一季除了要全台走透透，全台動員人數更累積高達千人以上、來報名的民間高手也超過200位，競爭相當激烈，除了感謝北中南鄉親，更特別前進卡米地喜劇俱樂部、台大台語文社、桃園景福宮、樂君亭、林口醒吾科大、新竹站立風城、台中廣天宮、台中來福好事、高雄市立圖書館尋找喜劇人才。

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