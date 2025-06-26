賀瓏慘遭薩泰爾切割另有苦衷？ 爆《夜夜秀》連環失利慘虧500萬

喜劇圈演員賀瓏近來陷入感情風波。（薩泰爾娛樂提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇圈演員賀瓏近來風波纏身，因與已故前女友天殘的情感糾葛，以及被媒體拍到與節目搭檔Albee日本同行，兩人舉止相當親密，引發外界關注。此時，他所屬的薩泰爾娛樂突然宣布終止合作。表面上是因理念不和決定切割，實際上似乎藏著難以公開的內幕。

根據了解，賀瓏主持的《賀瓏夜夜秀》自接棒後表現不如預期，遭傳第1季慘賠約500萬元（台幣），而引起公司內部警覺。儘管節目曾試圖轉型，第2季也不再觸碰政治議題，改邀藝人上陣，但負面效應已難扭轉。其中，曾為第1季嘉賓的中國媒體人王志安涉歧視言論事件後，導致來賓與贊助商卻步，連帶讓節目陷入資金困境。

請繼續往下閱讀...

節目製作團隊原本由董事長曾博恩、台灣吧共同創辦人謝政豪與薩泰爾執行長潘瑋翔共同打造，以犀利諷刺見長，曾掀起話題。但自賀瓏接手主持後，觀眾反應趨於兩極，第2季雖於兩個月前順利收官，但第3季內容尚未定案就傳出賀瓏被「提前出局」。

相關新聞：有隱情？博恩沒退追Albee 網瘋猜解約不單純

回顧賀瓏過往受訪的內容，他坦言「第1季沒有賺錢，還虧了500萬」，即便第2季勉強轉盈，但仍難掩節目步履維艱的現實。如今，節目前景未知，薩泰爾選擇止損退場，正式與賀瓏畫下句點，這場幕後操作的真相，也讓外界不禁聯想，恐怕不單純是感情風波這麼簡單。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法