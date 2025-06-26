《折腰》迷快看 劉宇寧《書卷一夢》上檔 南珩 離十六魅力反轉

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉宇寧在《折腰》暴紅後，備受期待的古裝輕喜劇《書卷一夢》今日（6月26日）正式上檔，並在愛奇藝平台全網獨播。這部劇從籌備到預告釋出都話題不斷，劉宇寧在劇中一人分飾兩角，展現了不同的魅力。他是冷酷無情、掌控玄甲軍的皇子南珩，對奪取皇位野心勃勃；同時也是溫柔體貼、洞察人心的江湖高手離十六。

《書卷一夢》講述一百八十線女演員宋小魚（李一桐飾），意外穿進劇本世界成為被反派男主南珩（劉宇寧飾）用完即棄、凌虐致死的女主宋一夢，為了改變劇情她不停嘗試，經歷一百零八種不重複死法，開局即陣亡的宋小魚認清事實，與男主上演一個個名場面，成就小我紙片人的改命之旅。

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《書卷一夢》以其獨特的「穿書+無限流」設定、李一桐與劉宇寧的反差萌CP、以及「紙片人覺醒」的群像戲，成功吸引了大量關注。今日上檔後，相信這部劇將會為觀眾帶來一場充滿驚喜、笑點與深度的觀劇體驗。讓我們從先前釋出的預告來看，整理了五大看點。

無限流循環的視覺呈現： 預告中多次出現宋小魚經歷不同死法後又回到原點的畫面，例如「深宮囚鳥」、「高門傀儡」、「雌競困獸」等，這些場景的快速切換，強化了「卡bug」和「重啟」的設定，讓人對她如何破局充滿好奇。

殺珩計畫的搞笑與反轉：預告中宋小魚一心想擺脫南珩，甚至試圖對他實施「殺珩計畫」，但卻總是被劇情「強制」推回他身邊，這種想逃卻逃不掉的無奈與搞笑，是劇中的一大亮點。

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紙片人的覺醒宣言： 預告中那些原本被設定好的「路人甲乙丙丁」開始反抗命運，喊出「我跟你們拼了」的台詞，這不僅預示著劇情的走向將會更加不可預測，也提升了劇集的立意。

劉宇寧的「反派」魅力：預告中劉宇寧飾演的南珩展現了其冷酷、狠戾的一面，但隨著宋小魚的出現，他的眼神和行為也逐漸發生變化，特別是那句「女人，你是在玩火」，更是將他的角色魅力展現無遺。

精緻的服化道與場景：雖然是輕喜劇，但預告片中依然展現了《書卷一夢》在視覺上的高水準，無論是古色古香的場景，還是精美的服裝造型，都為劇集增添了質感。

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