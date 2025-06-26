天心遭老公「PUA撒嬌」 當場凍未條：秒起雞皮疙瘩

天心在《慶祝》從幸運餅乾中看到「終於自己」四字後突然頓悟，未來想要忠於自己而活。（寬想國際娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕天心、陳庭妮和李沐在《婚內失戀》系列電視電影《慶祝》分別演繹三種婚姻樣貌，從無聲壓抑的長期關係、獨自撐起家庭的單親媽媽，到有完美主義的準新娘，每個角色都讓觀眾能輕易的「對號入座」，李沐在演出時也對角色心境感同身受，讓她印象最深的一句台詞，是她坐在電動車副駕駛座上死盯著儀表板顯示的電量，對飾演未婚夫的李玉璽說：「我現在看到它掉電就非常焦慮。」她笑言：「我以前就是手機掉電就會很焦慮的人，那一幕演起來真的很有感。」

柯叔元（左）在《慶祝》飾演天心的老公，兩人眼神交換就默契十足。（寬想國際娛樂提供）

李沐在《慶祝》於拍婚紗前得知工作上的突發事件，選擇先處理工作。（寬想國際娛樂提供）

曾演出《婚內失戀》舞台劇的柯叔元，此次在《慶祝》飾演天心的老公，天心和柯叔元雖然只對到一場戲，但她表示兩人合作格外有默契，一對上眼就能自然發揮演技，這場「夫妻PK」令她難忘不已，她當下明明就表達自己想獨處一陣子的意願，對方卻一臉撒嬌說：「老婆，我沒有你活不下去。」天心大笑說根本就遇到「PUA高手」，「當下我雞皮疙瘩都起來了！」

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李沐（左）在《慶祝》看到電動車顯示的電量後感到焦慮不已，飾演未婚夫的李玉璽（右）在旁也無法安撫她的不安。（寬想國際娛樂提供）

陳庭妮（左）、天心和李沐在《慶祝》齊聚於Podcast節目分享，分享這段日子終於學會「為自己慶祝」的過程。（寬想國際娛樂提供）

《慶祝》以「為愛自己，舉杯慶祝」為主軸，三位女主角也藉由角色思考「愛自己」的真正含義，李沐表示：「愛自己是我一直在學習的課題，我學到愛自己也許是多給自己一點時間找方法、多一點時間思考感受，不要那麼快否定自己的處境。」陳庭妮則說拍完戲之後對愛自己的定義沒有改變，「就是要給自己一點me time。無論是一個人去看場電影、煮頓飯、放空一下或上一堂課，都是跨出愛自己的第一步。」天心也有一套愛自己的方式：「吃頓飯、拍張照，學著記錄快樂，就是為自己慶祝的開始。人會忘記不快樂的事，但快樂的回憶會留下來。」

陳庭妮在《慶祝》仔細聆聽好友們對感情和生活的分享。（寬想國際娛樂提供）

陳庭妮劇中飾演的單親媽媽時常陷入「事情沒做好」的內疚感，引起不少觀眾心疼與共鳴，對此，《婚內失戀》原著作者鄧惠文醫師也特別點出，這正是許多現代女性的共同經驗，「當一個人身兼多種角色，要照顧孩子、賺錢、又要扮演好太太的角色，怎麼可能每件事都做到100分？」她鼓勵大家：「不需要在每一項任務上都拿滿分，只要我們把每個面向累積起來，你會發現，其實自己早就超過100分了！」

陳庭妮（右）在《慶祝》終於願意放手讓孩子嘗試運動。（寬想國際娛樂提供）

至於最近何時「為自己慶祝」？鄧惠文醫師笑說是「一次奢侈的散步」，沒有目的地，也沒有一定要看見什麼風景，「那片風景甚至沒有特別美，但我覺得能夠在這樣的時刻放過自己，就已經是一種慶祝了。」

婚內失戀系列電視電影《慶祝》由監製陳美珊、陳安齊、製作人章依婷、陳嗣哲與導演秦鼎昌攜手打造，並由寬想國際娛樂製作出品，攜手國際富豪汽車股份有限公司與大浩娛樂行銷股份有限公司聯合出品，已於三立都會台、東森綜合台播出，將於27日在LINE TV上架。

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