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娛樂 電影

台灣軍人爸一夫多妻！溫碧霞不相信愛情：男人都花心

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港電影《謊島美人魚》集合香港最強美魔女溫碧霞及禾浩辰、歸亞蕾共同演出，全程在高雄及墾丁拍攝，上演一場充滿南國風情的姐弟浪漫戀情。溫碧霞透露自己的台灣軍人爸爸不只有一個老婆，讓她從小不相信愛情和婚姻，直到遇到老公何祖光後才改觀，「遇到我老公，我才開始相信會有一生一世的愛情。」

溫碧霞坦言年輕時不相信愛情。（華映娛樂提供）溫碧霞坦言年輕時不相信愛情。（華映娛樂提供）

溫碧霞表示自製自演的《謊島美人魚》，是她久違多年再度演出愛情電影，全程都在南台灣拍攝，她說：「我們在海邊搭了一間民宿，拍攝時天氣非常晴朗，天天都是藍天白雲，拍得心情很好，我和禾浩辰及歸亞蕾都充滿火花。」她透露和歸亞蕾在1988年合作過電影《中國最後一個太監》，當時就印象深刻，「歸亞蕾是演技派，我當時就好欣賞她了，覺得她好有氣質，很開心可以再次合作，片中她演出親情的部分真的很動人。」《謊島美人魚》也是溫碧霞近十年來最滿意的作品。

溫碧霞私心，在《謊島美人魚》中加入黃金獵犬與她一起對戲。（華映娛樂提供）溫碧霞私心，在《謊島美人魚》中加入黃金獵犬與她一起對戲。（華映娛樂提供）

平日很愛狗的溫碧霞透露這回新片用了私心，特別加了一隻超可愛的黃金獵犬和自己對戲，她笑說：「我一直很想拍部和寵物有關的故事，但以前拍戲就知道動物和小孩是最難控制的，但這隻狗訓練有素，完全沒有不好控制的問題，讓拍攝非常順利。」 她透露黃金獵犬很有眼力 ，愛美女，「我們都笑他有點好色，總是纏著我要一起玩、要摸摸他，但拍攝時反而非常聽話乖巧，而且我覺得狗狗真的是人類的好朋友，牠都會一直守在我們身邊。」

《謊島美人魚》歸亞蕾（左）挽著禾浩辰的手。（華映娛樂提供）《謊島美人魚》歸亞蕾（左）挽著禾浩辰的手。（華映娛樂提供）

雖然從15歲入行以來，溫碧霞拍過許多愛情電影，但年輕時對感情沒有安全感，她透露自己有個台灣的軍人爸爸，但媽媽不是爸爸唯一的老婆，「我從小到大都聽到媽媽抱怨爸爸不愛她，告訴我男人都是花心的，女人不能依靠男人，所以我不相信婚姻，我的第一任男友想結婚，我便提出分手。」

禾浩辰在《謊島美人魚》中與可愛狗狗對戲。（華映娛樂提供）禾浩辰在《謊島美人魚》中與可愛狗狗對戲。（華映娛樂提供）

溫碧霞、禾浩辰演出的《謊島美人魚》在南台灣拍攝。（華映娛樂提供）溫碧霞、禾浩辰演出的《謊島美人魚》在南台灣拍攝。（華映娛樂提供）

直到遇到老公何祖光她才轉變了想法，兩人結婚25年，依然恩愛如昔，「我當藝人很多年，很多想法都自我中心，很自我，但我的老公給我了很大的安全感，他人很好又孝順，我在他身邊很開心，才讓我願意相信婚姻，決定要結婚。我遇到他才開始相信有一生一世的愛情。人是感情動物，其實很難只愛一個人，難免會有些誘惑很難控制，但要為自己愛的人小心避開那些誘惑。」而在拍攝《謊島美人魚》時，老公也特別帶著兩人的養子一起飛來台灣探班。《謊島美人魚》將於6月27日上映。

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