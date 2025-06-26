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娛樂 音樂

大咖樂團主唱罹乳癌 切除乳房5年後重生

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕來自澳洲墨爾本的樂團「Hiatus Kaiyote」曾三度獲得葛萊美提名，他們將於10月23日首度來台，在Legacy Taipei開唱。他們去年推出的新專輯中，藏有主唱Nai Palm罹患乳癌重生的心路歷程，她在2020年切除乳房，如今已經康復。

Hiatus Kaiyote。（Wonderful Entertainment Asia提供）Hiatus Kaiyote。（Wonderful Entertainment Asia提供）

「Hiatus Kaiyote」成立於2011年，成員包含主唱與吉他手Nai Palm、鍵盤手Simon Mavin、貝斯手Paul Bender以及鼓手Perrin Moss。他們當年在墨爾本一間合租公寓的客廳裡展開首次即興演奏，隔年推出首張專輯《Tawk Tomahawk》引起熱議，Nai曾說：「能找到一群願意共同創作、彼此支持的夥伴，對我來說是一種救贖，也讓粉絲感受到他們有所歸屬。有些人甚至一個人來看表演，卻因此結交到了朋友。這是我想做一輩子的事。」

他們的音樂曾被Drake、Kendrick Lamar、Beyoncé、Jay-Z取樣，傳奇音樂人Erykah Badu、Prince也都曾力薦過他們的歌曲。Doja Cat近期也翻唱了他們的《Red Room》，並在巡演中持續演出。

此次演出將以去年推出的原創專輯《Love Heart Cheat Code》為主軸，靈感橫跨宮﨑駿動畫、NASA網站資料、網路迷因與老派靈魂樂。主打歌《Telescope》便取材自哈伯望遠鏡根據團員生日所拍下的星象照片，再融入The Temptations經典名曲《My Girl》旋律，交織出一首浪漫又迷幻的太空詩篇。

Hiatus Kaiyote的Nai Palm（左二）曾經罹患乳癌，不過已經抗癌成功。（Wonderful Entertainment Asia提供）Hiatus Kaiyote的Nai Palm（左二）曾經罹患乳癌，不過已經抗癌成功。（Wonderful Entertainment Asia提供）

這張專輯不僅展現豐富想像力，也反映主唱Nai Palm病後重生的內在歷程，收錄作品包括溫柔療癒的《Make Friends》、輕快童趣的《Longcat》，以及翻唱經典迷幻曲《White Rabbit》等。貝斯手Bender表示：「這次我們試著用更直接的方式說故事，這對我們來說也是一種全新的挑戰。」

《HIATUS KAIYOTE LIVE IN TAIPEI 2025》將於10月23日晚上8點在Legacy Taipei登場。門票將於7月3日中午11點正式啟售，票價分為Premium 2800元、GA 2200元，另設身障及陪同席1100元，購票請洽ticketplus。更多詳情可洽主辦單位Wonderful Entertainment Asia社群專頁。

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