太神奇！天團Coldplay這首歌發行25年首次打進告示牌排行榜 關鍵原因曝光

羅子秦／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國天團「Coldplay」酷玩樂團歌曲深受歌迷喜愛，巡演邀約不斷，最近該團一首歌曲在發行25年之後，終於首度打進告示牌排行榜HOT 100之內，引起網友熱烈討論，關鍵原因竟和主唱克里斯馬汀戀情有關。

根據「Billboard」報導，酷玩樂團25年前的歌曲《Sparks》，本週首次進入百大熱門單曲榜，排名第93名，這首歌是收錄在Coldplay於2000年推出的首張專輯《降落傘Parachutes》中，沒想到過了四分之一世紀突然上榜。

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Coldplay主唱克里斯馬汀。（法新社）

分析Coldplay這首歌重新引起民眾興趣，主要是前陣子他們到五月天也去唱過的拉斯維加斯Allegiant Stadium開唱後，《Sparks》這首歌突然在TikTok上「病毒式傳播」，流量激增，讓一首擁有25年歷史的歌曲，首次進入百大單曲排行榜。

由於Coldplay在賭城開唱期間，剛好爆出主唱克里斯馬汀和交往8年的女星達珂塔強生分手，因此在粉絲拍下廣傳的影片中，發現克里斯在唱《Sparks》當中的歌詞「我知道我錯了，但我不會讓你失望」時，情緒顯得激動，粉絲不禁聯想和他感情生變有關，討論度大，也意外讓這首歌隔了25年才首次進入百大熱門單曲榜。

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