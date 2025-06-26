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苗可麗活到54歲第一次親爸爸「轉頭秒噴淚」 失智父清晨落淚道歉：妳們好辛苦

〔記者李紹綾／台北報導〕苗可麗近來在臉書分享，爸爸因失智服用帕金森症（慢性神經退化疾病）藥物出現幻覺副作用，並描述自己如何與爸爸相處，引起廣大迴響。她昨（25日）受訪坦言，剛開始面對爸爸的狀況，與多數人一樣，感到無力、挫折，甚至生氣，說到激動處，忍不住哽咽落淚，令人感到心疼。

苗可麗聊起照顧失智父的過程，忍不住落淚。（記者李紹綾攝）苗可麗聊起照顧失智父的過程，忍不住落淚。（記者李紹綾攝）

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苗可麗談到，爸爸經常出現幻覺，一開始會覺得爸很「盧」，她說話也會很直白，父女常起爭執，「他無法理解，我有時候很受挫、生氣，甚至會有『你到底想怎樣』的想法出現，覺得照顧者很辛苦、很有耐心。」雖然她知道，爸爸精神狀況時好時壞，說的話千萬不要當真，她語帶哽咽說：「說真的，當他在兇我時，我是會走心的，會覺得我這麼愛你、照顧你，怎麼還對我這麼兇。」

苗可麗剛開始面對爸爸失智，感到無力、挫折。（記者李紹綾攝）苗可麗剛開始面對爸爸失智，感到無力、挫折。（記者李紹綾攝）

苗可麗後來試著用不同方式回應爸爸的「幻覺時刻」，發現順著爸爸的話最有用，「他說地上有一隻貓，我就說『對啊，好可愛』；他說有人在打架，我就說『我去看看』，回來再說『人走了』，他就不再激動了。」這讓她明白，當照顧者願意進入患者的世界，一切都變得容易許多，她說：「在照顧方面，很多人對父母很有愛，只是找不到方法，會很受挫。我想讓大家知道，也許可以換個方式試試看。」

苗可麗分享照顧失智父點滴，忍不住落淚。（記者李紹綾攝）苗可麗分享照顧失智父點滴，忍不住落淚。（記者李紹綾攝）

苗可麗談到，爸爸的病又叫「日落症候群」，她形容爸爸就像灰姑娘一樣，每到黃昏就彷彿變了一個人，隔天清晨又神智清明。有一次，爸爸於清晨6點坐在客廳，她看到就問：「還好嗎？怎麼在哭？」沒想到爸爸竟開始流淚，還握著她的手說：「妳們好辛苦，照顧到我無話可說」、「對不起，昨天對妳好兇」，一番話讓她瞬間明白「原來爸爸都知道。」

苗可麗感慨人生無常，認為要即時說愛、即時行孝。（記者李紹綾攝）苗可麗感慨人生無常，認為要即時說愛、即時行孝。（記者李紹綾攝）

她盡量不在爸爸面前掉淚，也會在爸爸意識清醒時速速跟他說：「爸爸我好愛你，不管遇到任何事情，我們都會記住你。」她認為，即使失智，人的靈魂仍然存在，「不要以為他們不知道你在做什麼，他們其實都知道。」她感慨說：「人生太無常，真的要把握，不要覺得時間會等你，即時說愛、即時行孝，真的很重要。」

這段時間，苗可麗只要有時間，就從台北搭高鐵到台中陪伴父親，父女的情感也變得更深厚，她再度哽咽說：「這是我這一輩子跟我爸最親近的時候，以前總覺得，只要陪著他就好，也從來不黏爸爸，現在是每天黏著他。」透露有天要搭車回台北時，她不由自主親了爸爸，這是她這輩子第一次親爸爸，「我已經50幾歲，竟然第一次親爸爸。我跟他說『後天就回來，你放心』，然後親了他一下，轉頭眼淚就掉下來。」

苗可麗感慨人生無常，認為要即時說愛、即時行孝。（記者李紹綾攝）苗可麗感慨人生無常，認為要即時說愛、即時行孝。（記者李紹綾攝）

苗可麗說，她有時會問爸爸：「我是誰？」得到的回應都是：「漂亮小姐。」但爸爸每天仍準時收看她主持的《超級夜總會》，還會跟她分享：「妳看，苗可麗不簡單。」她也只能順著回：「對啊！你看她多棒啊！」讓她明白「原來藝人帶給別人歡樂，這個快樂的種子又回到我父親身上，因為他真的很開心，我們很難逗他笑，可是他看《超級夜總會》就是會笑。」

苗可麗的媽媽3月於睡夢中離世，對全家而言都是突如其來的打擊，她至今仍未決定是否告訴爸爸實情，她說：「有時他會問『她去哪了？』我都說『去玩了』。我現在還沒找到合適的時機跟他說，萬一說了實話，他是難過的怎麼辦？」她淚憶媽媽剛離世時，看到爸爸哭了，便跟他說：「沒關係，媽媽去做菩薩了，放心，菩薩會來接她，她會很好，不要難過。」

苗可麗因父親失智，變得更黏爸爸了。（翻攝自臉書）苗可麗因父親失智，變得更黏爸爸了。（翻攝自臉書）

苗可麗分享，爸爸到殯儀館時，「他竟然跟媽媽鞠躬，他有拜我媽媽，但他沒有哭，他就在旁邊跟著我們一起唸經，後來回到家裡，他好像沒事一樣。」隔天她看見爸爸在客廳流淚，並跟她說夢中見媽媽了，「那天我真的沒忍住，因為我也很想哭。」她詢問夢境內容，結果爸爸跟她說：「她抱著我說她很好，要妳不要難過。」那一刻她才明白，爸爸或許知道媽媽已走，只是不說而已。

在傳統習俗上，家人離世「對年」之內不宜進入廟宇拜拜。苗可麗說，現在會趁父親意識還清醒時，聊起往事與心願，她得知爸爸希望有朝一日能回雲林的廟裡感謝神明，「我知道他是清醒地告訴我這個願望，那我一定會幫他完成。」

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