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娛樂 電視

Apple坐計程車驚見「駕駛被黑布阻擋」 嚇歪：一直注意窗外

女星Apple自2022年宣布與牙醫男友結婚，目前已是一寶媽。（翻攝自IG）女星Apple自2022年宣布與牙醫男友結婚，目前已是一寶媽。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Apple」黃暐婷自節目《我愛黑澀會》出道，2022年宣布與牙醫男友結婚，目前已是一寶媽。近日她收工回家時搭乘計程車，沒想到竟搭到一台以黑布徹底隔絕駕駛座和後座的神祕計程車，讓獨自搭車的她不停觀察窗外有沒有突然開到鄉間小路，所幸最終平安到家。

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Apple搭到一台以黑布徹底隔絕駕駛座和後座的神祕計程車，獨自搭車的她非常害怕。（翻攝自IG）Apple搭到一台以黑布徹底隔絕駕駛座和後座的神祕計程車，獨自搭車的她非常害怕。（翻攝自IG）

Apple某天晚上結束工作後，叫了輛計程車搭車回家，沒想到司機竟用一塊不透光的黑布阻隔駕駛座，完全看不到對方的臉，加上車上相當安靜，連廣播跟音樂都沒有，「我內心各種小劇場浮現，一直注意窗外風景有沒有變成鄉間小路」，最後連收錢都是從黑布上的一個小縫隙，讓Apple直呼「真是太神秘了」。

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