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娛樂 最新消息

7月5日災難預言倒數！唐綺陽突喊：世界正發生恐慌之事

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）1999年出版漫畫《我所看見的未來》，曾精準預言2011年日本311大地震，書中也提到，今年7月5日將有大災難，就連台灣和香港都會受影響，引起恐慌。星座專家唐綺陽昨（25日）發文提醒，「世界正發生著令人恐慌之事」。

星座專家唐綺陽25日發文提醒，「世界正發生著令人恐慌之事」。（資料照）星座專家唐綺陽25日發文提醒，「世界正發生著令人恐慌之事」。（資料照）

唐綺陽25日在臉書撰文指出，本次新月恰逢太陽與木星合相，巨蟹座的能量格外強烈，導致情緒容易被激發，甚至出現陰鬱和不安的感受。她強調，這種情緒波動是巨蟹座的典型課題，但也可能帶來正向改變的契機。

唐綺陽認為，這是「典型的巨蟹功課」，不過今年的巨蟹有木星加持，若是民眾想使用吉星木星，就要懂得「將情緒化為力量、將愛的情操發揮出來」，雖然會不安、恐慌等情緒，卻因此能成「平常成不了的事」。

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唐綺陽提到，「尤其把暗中情緒翻上檯面後，就不再是隱約的感覺，而是能處理的具體狀況。眼見雖是『破壞』，但對身心，卻是健康、精神淨化的開始。」她鼓勵民眾，「上天給的苦難必有原由，懷著這份信念，一起為我們的心許願吧！」

然而，文中一句「世界正發生著令人恐慌之事」被聯想，與竜樹諒出版漫畫《我所看見的未來》末日預言有關，引起熱議。這本漫畫曾預言2011年日本311大地震，書中提到，今年7月5日將有大災難，「台灣、菲律賓、日本海面下發生巨大海底爆炸，日本有三分之一土地將消失，地面隆起來一塊陸地，把台灣、菲律賓和香港連在一起」。

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