舊照再掀話題！Albee黑澀會時期青澀模樣曝光

網友挖出Albee舊照。（翻攝Threads）

〔記者胡御柔／台北報導〕女星Albee日前被拍到與喜劇演員賀瓏一同遊日，引發「小三疑雲」。雖然她大方認愛，卻也強調並非介入他人感情，相關爭議至今未歇。如今又有網友翻出她 20年前參加《我愛黑澀會》時的舊照，並表示「跟以前差好多」掀起另一波討論熱潮。

從照片中可見，黑澀會時期的 Albee 臉蛋稍顯圓潤、妝容偏濃，散發出青澀稚氣感，但姣好身材早已初見端倪，當時她也曾透露體重僅有42公斤，纖細身形令人驚豔。

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如今的她則蛻變為氣質女神，妝容更加精緻，五官輪廓也更立體分明。不論是私服還是西裝穿搭，都展現女王氣場，日前更有網友直呼：「不敢相信她已經 37歲，保養真的太好了！」

Albee展女王風範。（翻攝IG）

Albee穿西裝外套氣質出眾。（翻攝IG）

不過也有不少粉絲看不下去留言反擊：「從小看她長大，五官根本沒什麼變」、「現在哪個女生跟20年前長一樣？」、「拿20年前的畫質跟審美出來比較真的太無聊了」、「女生本來就越來越漂亮啊！」

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