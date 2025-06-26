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娛樂 最新消息

歷史上的今天！28年前《哈利波特》系列第一集《神秘的魔法石》上市

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕28年前的今天（1997年6月26日），《哈利波特》系列的第一集在英國出版。這是英國作家J.K.羅琳的奇幻文學系列小說，描寫主角哈利波特在霍格華茲魔法學校7年學習生活中的冒險故事。該系列在超過200國家出版，有80種語言版本，2018年總銷售量超過5億本，成為世界上最暢銷小說。

英國作家J.K.羅琳以《哈利波特》系列成為全世界最暢銷作家。（翻攝自臉書）英國作家J.K.羅琳以《哈利波特》系列成為全世界最暢銷作家。（翻攝自臉書）

1999年，羅琳以100萬英鎊將《哈利波特》系列的電影版權賣給美國電影娛樂公司「華納兄弟」。華納兄弟將《哈利波特》系列改編電影在多國上映，總票房收入超過77億美元，其中多部電影票房突破10億美元，是全球史上最賣座的電影系列。《哈利波特》小說系列及「魔法世界」跨媒體製作，使作者J.K.羅琳從一位生活困頓的單親媽媽躋身英國最富裕的女性作家。

電影系列也成功地捧紅了包括丹尼爾雷德克里夫（飾演哈利波特）、艾瑪華森（飾演妙麗）和魯伯特葛林特（飾演榮恩）等許多童星，他們繼而成為跨世代的偶像。

1997年6月26日，《哈利波特》系列的第一集《神秘的魔法石》在英國出版。（翻攝自臉書）1997年6月26日，《哈利波特》系列的第一集《神秘的魔法石》在英國出版。（翻攝自臉書）

《哈利波特》系列不僅是書和電影，更成為一種文化現象。魔法世界還成功延伸到其他商業領域，如環球影城內的「哈利波特魔法世界」主題公園，還有無數的周邊商品、電玩遊戲（如《霍格華茲的傳承》）和舞台劇（《哈利波特：被詛咒的孩子》），建立起一個價值數百億美元的文化產業鏈。

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