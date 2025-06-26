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娛樂 最新消息

背負家庭經濟遭情勒 林柏宏的痛她們最懂

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角獎的林柏宏，最近因父親的債務遭叔伯指責走紅後忘恩負義，為金錢和親戚撕破臉。面對原生家庭的債務、操控與情勒，歌手張韶涵與徐懷鈺感受最深刻，不僅衝擊了她們的事業發展，也影響她們對家庭與人生的看法。

林柏宏高EQ停損，以「父債子不用還」的法律觀點，重搥叔伯的情勒。（資料照，記者胡舜翔攝）林柏宏高EQ停損，以「父債子不用還」的法律觀點，重搥叔伯的情勒。（資料照，記者胡舜翔攝）

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帥氣陽光的林柏宏，近日遭親戚爆料，他的父親向兄弟欠錢長年不還，希望林柏宏能出面協助勸說，卻遭到冷眼對待，不知感恩。林柏宏無奈回應，他成年以來就工作負擔自己的生活，支助父母親的生活開銷，並為他們償還多筆債務至今，跟伯叔很少見面且久未聯絡，「上一代的金錢糾紛，我無法了解實情也無力參與。」以「父債子不用還」的法律觀點，重搥叔伯的情勒，高EQ的停損，獲得網友讚賞。

徐懷鈺曾有被家人掏空的辛酸成長史。（資料照，記者潘少棠攝）徐懷鈺曾有被家人掏空的辛酸成長史。（資料照，記者潘少棠攝）

以《隱形的翅膀》唱遍華人世界的張韶涵，在事業正紅之際卻爆出遭母親捲走上億金錢，事後還向媒體爆料，指稱她棄養、不孝。張韶涵則公開反擊，揭露母親多年來掌控她的財務，甚至長期從她帳戶中挪用資金。原來，她自小就是家中的經濟支柱，所有賺來的錢皆由母親管理，直到病倒、事業受挫，才驚覺自己的人生其實不屬於自己。她曾在受訪時說過：「母女緣分已盡，無法強求。」張韶涵在低潮中重建自我，重新出發，與母親斷絕關係，成為她人生最痛的一堂課。

張韶涵與母親斷絕關係，成為她人生最痛的一堂課。（翻攝自臉書）張韶涵與母親斷絕關係，成為她人生最痛的一堂課。（翻攝自臉書）

90年代的「平民天后」徐懷鈺，《妙妙妙》、《怪獸》是當年KTV必點神曲。但她的可愛形象背後，卻有著一段「被家人掏空」的成長故事。徐懷鈺13歲起就打工幫忙家計，走紅後她以為可以讓母親此後無需為錢煩惱，卻成為另一種畸形的親情關係。當她拍戲摔傷頸椎，緊急從大陸返台開刀，需要身分證辦住院手續，家人卻以88元未繳的電話費為由扣住她身分證。

日前徐懷鈺上胡瓜YouTube頻道《下面一位》節目，憶及這段往事，哽咽表示沒想到媽媽竟對她說：「給歌迷照顧就好。」所幸歌迷陪她走過那段時間，甚至當時替她開刀的醫生都是歌迷，胡瓜問：「妳的情形和張韶涵一樣？」她擦著眼淚回：「我可能比她還慘吧！」多年來，她也歷經合約糾紛、情緒崩潰與事業沉寂，直到近年，才逐步重回演藝圈，坦然面對自己的過去，也學會為自己設界線。

林柏宏理性承擔，張韶涵斷開控制，徐懷鈺自我重生，他們在親情的拉扯中找到出口，明白血緣不等於無條件的溫柔，也讓觀眾看見他們的蛻變，勇敢做自己。

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