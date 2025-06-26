林柏宏捲家族債務糾紛 宋芸樺曝兩人私下對話：他跟我說對不起

〔記者李紹綾／台北報導〕宋芸樺25日出席韓國雲朵包品牌開幕活動，她身穿緊身禮服亮麗登場，自豪很有少女感。被問到好友林柏宏捲家族債務糾紛一事，她表示有傳訊關心。她說：「我知道他一向全心投入工作，有傳訊息問候關心，他還先跟我說對不起，知道我今天有活動，怕會被問到。我只希望他一切都好。」

宋芸樺出席韓國雲朵包品牌開幕活動。（CARLYN提供）

相關新聞

林柏宏「拆彈成功」高EQ回應「父債風波」萬人讚爆

請繼續往下閱讀...

宋芸樺日前才與林柏宏在台北電影節開幕場合敘舊，她形容眼中的林柏宏是個相當溫暖的人，認為家務事，外人很難用自己的角度評論，「希望他一切都好，因為知道接下來會和他一起宣傳新片很開心，希望他心情不要被影響。」雖身為好友，但她也強調對方家務不便多談。

宋芸樺出席韓國雲朵包品牌開幕活動。（CARLYN提供）

宋芸樺談到，近期有兩部新片將上映，也正值電影宣傳期，生活忙碌之餘，也在努力「找回自己」。她分享，去年曾決定遠赴美國生活一段時間，「算命師說今年是我找回自我的關鍵年，所以我就給自己機會歸零。」她坦言，當初做出這個決定其實相當緊張，也期待能找到新的工作機會。

宋芸樺出席韓國雲朵包品牌開幕活動。（記者李紹綾攝）

宋芸樺出席韓國雲朵包品牌開幕活動。（記者李紹綾攝）

宋芸樺出席韓國雲朵包品牌開幕活動。（記者李紹綾攝）

儘管外界以為她赴美是為了進修，但宋芸樺笑說，其實只是單純想「體驗人生」，「我花了很多時間買菜、打掃、做飯，還學會開車、刷油漆、修水管。」雖然還沒找到理想的工作，她也承認偶爾會焦慮，但試著讓自己保持放鬆、正向面對，「這半年花很多時間跟自己對話，感覺還不錯。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法