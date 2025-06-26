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娛樂 電影

「博愛座」亂象頻傳！韓國奶奶「以暴制暴」清掃敗類

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕立法院通過「博愛座」更名「優先席」草案之際，韓國話題鉅作《聖母殺手》搭上此風潮，為首部描繪亞洲「博愛座」亂象的作品，從極具爭議的「私刑正義」切入，針砭社會沉疴，堪稱今年暑假黑馬之作。

李慧英在《聖母殺手》化身殺手奶奶，日前出席電影宣傳，一襲黑色洋裝展現強大背肌。（鴻聯國際提供）李慧英在《聖母殺手》化身殺手奶奶，日前出席電影宣傳，一襲黑色洋裝展現強大背肌。（鴻聯國際提供）

《聖母殺手》由韓國百想影后李慧英主演，攜手男星金聖喆共同化身雙殺手，聯手清掃社會敗類。兩人分飾年過六旬的冷面殺手「爪角」與血氣方剛的年輕殺手「鬥牛」，一場跨世代合作，刻畫命運糾纏的生死對決。

年逾60的資深影后李慧英從影逾40年，在《聖母殺手》中她首度挑戰大量動作場面，成功將女性殺手的沉穩與爆發力完美結合，讓觀眾讚嘆：「千萬不能惹這個殺手奶奶！」

金聖喆在《聖母殺手》飾演瘋狂殺手。（鴻聯國際提供）金聖喆在《聖母殺手》飾演瘋狂殺手。（鴻聯國際提供）

33歲的金聖喆活躍於影視、音樂與舞台劇領域，接連在《地獄公使2》、《畫盲神探》、《黑道律師文森佐》、《那年，我們的夏天》等人氣作品中展現多變演技，累積不少忠實觀眾。

在《聖母殺手》中，金聖喆顛覆過往形象，飾演神祕殺手「鬥牛」，預告中，他狂飆飛車殺入黑道巢穴，以一打十的魄力狠勁掃場，與李慧英聯手剷除敗類，展現前所未見的殺氣與動作張力。

《聖母殺手》「一刀未剪限制級版本」於7月18日搶先全亞洲在台上映，更多資訊請關注鴻聯國際粉絲專頁。

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