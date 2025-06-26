《白衣蒼狗》泰籍演員下週來台搶獎！形容寶島是「第二個家」

〔記者鍾志均／台北報導〕泰籍演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）以電影《白衣蒼狗》入圍去年金馬影帝，今年同樣角逐台北電影獎最佳男主角，他將於下週抵台參加頒獎典禮及影人活動；透過這次拍攝，他形容台灣已如同第二個家。

萬洛隆甘迦在《白衣蒼狗》飾演移工，為謀生當起非法看護。（牽猴子提供）

萬洛憶起與《白衣蒼狗》的緣分，直言「這是一段我非參與不可的旅程。」他和導演曾威量透過一場深刻對談，除了交流對劇本、角色的理解，也互相分享彼此的人生經歷，才意識到自己對出演《白衣蒼狗》的強烈渴望。

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萬洛強調，這部作品所傳達的核心訊息極為重要，無論是描繪移工、病患、長者，或是那些在人生困境中掙扎的人，他都希望能透過「悟姆」這個角色，把這個故事帶進觀眾的世界。

針對角色複雜的情緒層次與背景設定，萬洛表示從第一遍閱讀劇本起就深受震撼，「窒息感、無力感、孤獨……都讓我起雞皮疙瘩，劇本的每一刻都觸動我。」

萬洛隆甘迦在《白衣蒼狗》飾演移工，為謀生當起非法看護。（牽猴子提供）

至於拍攝過程最難忘的是劇組某天在偏遠山區拍攝病患與急救人員的戲時，現場竟真實發生鄰近居民送醫不及的意外事件，萬洛說：「這段經歷讓我更加堅信這部作品的價值與意義，也給了我力量，將這樣的故事呈現給觀眾。」

此外，萬洛也分享，在台拍攝期間並不特別想念泰國菜，反而是全心體驗台灣飲食文化，「煮菜對我來說，是一種冥想的方式，幫助我放鬆與沉澱。」《白衣蒼狗》於6月27日起在台上映。

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