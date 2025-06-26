「宅系才女」創造獨特世界 《記憶花園》首週精美特典出爐

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕導演山田尚子執導動畫電影《記憶花園》透過以影像取代語言、用畫面細膩述說情感的敘事方式，打造全新動畫傑作；全片彷彿視覺與音樂交織的沉浸之旅，導演大膽打破敘事框架，回歸觀賞動畫最純粹的感動。

《記憶花園》找來「在宅系創作才女」打造動聽音樂。（采昌提供）

片中音樂是重要元素，製作團隊找來有「在宅系創作才女」之稱的Lovely Summer-Chan負責全片音樂，導演透露自己先是將動畫製作完成，再向Lovely Summer-Chan解釋故事結構，而對方則根據動畫創作出音樂草稿。

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導演山田尚子表示：「我想展現她創作音樂的世界觀，她非常有少女心，也帶有任性感，這些特質都體現在她的音樂當中，而且她相當帥氣，讓我想把她獨特的少女世界融入其中。」

Lovely Summer-Chan本身就是導演的忠實影迷，當導演邀她參與音樂創作時，Lovely Summer-chan更是驚呼：「我高中時參加過輕音部，當時正值《K-ON！輕音部》的年代，而且我當時的男友很喜歡動畫，所以我也觀賞了導演之前的《玉子愛情故事》，所以當我收到山田導演的邀請時，心裡直想『不可能』，能被她選中，真是備感榮幸。」

《記憶花園》配樂是導演山田尚子的粉絲，對於本次合作直呼不敢置信。（采昌提供）

Lovely Summer-Chan進一步表示：「參與本片製作的時候，我提交吉野弘的詩作《生命是》。這首詩講述一朵花和一隻馬蠅的故事，雖然它們沒想過要如何為對方謀福利，但卻維繫著彼此的生命，讓生活彼此依存。我們對此進行討論，與其只讓一個人沉浸在自己的世界，不如用三個角色來展現還有其他人在想著別人，這樣會更好。」

導演山田尚子回應：「我非常驚訝，當她給我看了《生命是》這首詩時，我感覺非常貼切，也非常感動。這首詩充滿了我想要看待世界的方式，以及想要在作品中傳達的距離感，我感覺自己找到了盟友。」

導演也大讚Lovely Summer-Chan：「我覺得她是真正的藝術家，她和她的作品緊密相連，我認為她創作的音樂，就是她另一個自我的展現。」

此外，台灣發行商推出《記憶花園》「第一週戲院特典」，只有購買本片第一週（6/27-7/3）期間場次電影票乙張，就可以憑電影票在本週五（6/27）起，至原購票影城兌換領取「A3原文主視覺海報」乙張，數量有限，送完為止。

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