古裝劇最慘男主角現身！4集被甩3巴掌 2度扮女裝

〔記者蕭方綺／台北報導〕畢雯珺、徐璐主演的古裝甜寵劇《珠玉在側》先前在串流平台一上架，憑藉笑果十足，節奏明快、橋段出奇不意，迅速躍升為最鬧、最萌的話題戀愛劇。其中男主角畢雯珺一開場就成為「最慘男主」，前四集不只三度挨巴掌，還兩度喬裝成女子登場，讓許多網友笑說：「這部戲追到我每天都想關心他今天又被打了沒！」

畢雯珺（右）在《珠玉在側》成史上最慘男主，前4集被賞3巴掌。（龍華提供）

談及「巴掌三連擊」名場面，是畢雯珺飾演的裴沛為了嚇跑新來的丫鬟單單（徐璐飾），扮鬼臉未果反遭一巴掌。他劇中想使出美男計迷惑單單，結果對方一個踉蹌跌進他懷裡，順手又給了他一巴掌；逃命時兩人躲在角落，單單誤以為裴沛上下其手，再送上一掌，沒想到真相只是有隻鵝路過。徐璐笑說：「這是我打戲最多的一齣戲，是打人巴掌的打戲！」

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畢雯珺在《珠玉在側》2次男扮女裝。（龍華提供）

而畢雯珺不只要挨打，還得犧牲形象搞笑扮女裝。第一次是在鬥玉大賽，臨時模特兒缺席，他被拱上台代打，竟意外成為全場焦點；第二次則是在他與女扮男裝的單單遭綁之際，敵人聽見女子聲音，他為了保護單單只得再度變聲假裝女子，沒想到竟被綁匪誤認為亡妻轉世，還被強行換裝。徐璐笑說：「這個英雄救美的方式真的太另類！」

畢雯珺（右）在《珠玉在側》要幫徐璐擦手腕上的藥。（龍華提供）

有趣的是，《珠玉在側》一改過去「女扮男裝沒人認得」的劇情荒謬設定，劇中裴沛為了讓單單行動方便，讓她男裝出門，結果一路上店家、路人都說：「姑娘，要不要看看這款？」劇本不再硬演觀眾看不出的性別扮演，反而真誠調皮，更貼近現代觀眾的品味。

在拍戲片場也是笑聲不斷。有一場是裴沛替單單上藥，兩人手心應該要朝上，但畢雯珺順手讓徐璐的手搭在自己手背上，讓徐璐瞬間腦補畫面：「我好像太皇太后欸！」畢雯珺立刻接話：「那我是什麼？」引發現場哄堂大笑。《珠玉在側》明起晚間8點在龍華偶像台MOD353播出。

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