晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

12星座「職場求生術」解析！牡羊衝鋒戰神 水瓶是點子狂

〔記者林欣穎／台北報導〕「職場」是要面對很多社會現實面的地方，有的人衝鋒陷陣、有的人卻是默默耕耘。各星座在職場上藏著不少關於個性與行為模式的線索，命理專家阿谷老師分析12星座在工作上的神操作，無論身為老闆還是員工，搞懂身邊人的星座特質，說不定能讓合作更順、效率更高。

阿谷老師擅長命理占卜和神佛訊息解讀。（秦芸殿提供）阿谷老師擅長命理占卜和神佛訊息解讀。（秦芸殿提供）

牡羊座｜職場衝鋒戰神

有事直接講、有想法直接做。速度快、膽子大，不怕壓力但怕沒舞台，主管敢放手，他就能帶你衝業績。

金牛座｜耐磨型穩定工作機

不愛變動，但一旦熟悉流程會變超強內部支援。不要急，他需要自己的節奏；但你放心，他會把每件事做到好。

雙子座｜神來一筆創意王

腦洞很多、點子滿滿，工作時跳tone但效率意外高。重點是給他自由，別綁手綁腳，他就會替你打開新局面。

巨蟹座｜最溫柔的團隊潤滑劑

默默照顧大家情緒、處理細節。雖然不會搶功勞，但他其實是團隊穩定推進的關鍵人物，千萬別忽略他的存在。

獅子座｜天然主管型人格

有領導氣場，講話有份量，他需要舞台也會保護團隊，讓他發光，他會帶你飛，最好給他一點小鼓掌。

處女座｜細節控的完美主義者

任何小錯都逃不過他的眼睛，對流程、報表、格式有極高要求，雖然碎唸，但靠得住，給他一個Excel，他可以建設一個宇宙。

天秤座｜和諧派外交高手

很懂平衡、超會做人，明明立場清晰，卻總能讓大家都舒服，他適合處理公關、客戶、內部協調事務一把罩。

天蠍座｜安靜爆肝的效率型員工

平常不多話，其實腦中全是計劃，他專注、沉穩、有企圖心，而且有事會扛到底。

射手座｜自由型任務型選手

能一次處理很多事，但要讓他保有彈性，他不喜歡制度太死、也不愛開冗長會議，用任務目標管理他，成果絕對讓你驚喜。

摩羯座｜自動運轉的責任感機器人

越難的事，他越想挑戰，他是公司裡最可靠的執行者，沒什麼廢話、只有成果，小缺點就是偶爾太冷，需要充電。

水瓶座｜獨行俠型點子狂人

他活在自己的邏輯宇宙，看似跳Tone，實則超前部署，想走不一樣的路，找他準沒錯，但別強迫他上班打卡。

雙魚座｜高情感支持型人才

團隊氣氛有他在都會變溫暖，他願意幫忙、聽人傾訴，也會主動關心你累不累，雖然情緒起伏大一點，但絕對是溫柔隊友。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中