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娛樂 最新消息

「賀瓏僅次於黃子佼」 律師狠話重鎚「做滿所有違德事」

賀瓏（左）遭轟人神共憤堪比黃子佼。（組合照，薩泰爾提供、本報資料照）賀瓏（左）遭轟人神共憤堪比黃子佼。（組合照，薩泰爾提供、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賀瓏近日為回應與Albee的情感爭議，選擇公開已逝前女友「天殘」的遺書內容自保，讓同為單口喜劇演員的林妍霏表示感到遺憾，憤怒開撕「你跟其他喜劇同行說，你會喜歡上別人，是因為天殘太胖了你X不下去」，更引爆輿論甚囂塵上。如今，律師蘇奕全也公開發文重批賀瓏，措辭犀利直指其行為「人神共憤」。

相關新聞：天殘遺文求親友照護賀瓏「我在世上最珍愛的他」 網嘆痴情不值 ！

蘇奕全在社群發文指出，賀瓏的作為幾乎踩遍道德底線，「始亂終棄，見利忘義，以貌取人，喜新厭舊」，甚至連死者都不放過，還公開其遺書自保，重鎚賀瓏「做滿所有違反道德的事！」他直言，如此天怒人怨、令人髮指的行徑，已屬「稀少罕見」。

蘇奕全進一步痛批，社會已從追求高標轉為比賽誰更能突破底標，「沒人在意別人好不好，只關心自己好不好，就算別人不好，自己也毫不在乎，冷血麻木」，痛批賀瓏言行為低標的極致。此番重話一出，獲得不少網友認同，紛紛留言附和「說出大家的心聲」、「這根本是人格崩壞」、「僅次於黃子佼」、「賀瓏就是個普信男，超噁！」、「他家一定沒有鏡子，人醜心也不善！」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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